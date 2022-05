Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adidas is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse rapper Quavo voor een speciale editie van zijn Z.N.E. 01 ANC true wireless oordopjes.

Slechts 150 paar zijn wereldwijd verkrijgbaar en zijn ontworpen door Quavo zelf. De oplaadcase is versierd met teksten van zijn aankomende album, Cheat Code, terwijl de oordopjes zijn naam en de naam van het album zelf dragen.

Ze komen uit op donderdag 19 mei om 3pm BST (10am EDT, 7am PDT) en als ze weg zijn, zijn ze weg.

Je kunt ze exclusief kopen op de Adidas headphones website, voor £180 per paar.

Voor het overige hebben de Adidas Z.N.E. 01 ANC Quavo oordopjes dezelfde verwisselbare oordopjes en actieve ruisonderdrukking als het standaardmodel dat eind vorig jaar op de markt kwam.

De batterij gaat in totaal tot 20 uur mee, waarvan 4,5 uur in de oordopjes en 15,5 uur in het doosje.

De oordopjes hebben een IPX5-certificering en zijn dus zweet- en waterbestendig. De hoes is IPX4-gecertificeerd.

Bluetooth 5.2-ondersteuning zorgt voor de draadloze verbinding.

De standaard Adidas Z.N.E. 01 ANC true wirless earbuds zijn verkrijgbaar voor £150.

Je kunt je op de Adidas-website aanmelden om op de hoogte te worden gehouden wanneer de Quavo editie oordopjes verkrijgbaar zijn.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 17 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.