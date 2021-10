Adidas ZNE 01 ANC leidt nieuwe TWS-oortelefoons line-up

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adidas is de echte markt voor draadloze oortelefoons betreden met drie paar voor verschillende prijsklassen, voor verschillende levensstijlen.

Toonaangevend zijn de Adidas ZNE 01 ANC noise-cancelling in-ears, ondersteund door rapper en baller Quavo.

Ze worden geleverd met op maat gemaakte, verwisselbare oordopjes en actieve ruisonderdrukking die ook in een bewustzijnsmodus kan worden gezet om te horen wat er om je heen gebeurt.

De levensduur van de batterij zou in totaal tot 20 uur duren, met 4,5 uur in de knoppen en 15,5 uur in de draagtas.

De ZNE 01 ANC-oortelefoons kosten $ 189 / £ 169 en zijn nu verkrijgbaar.

Er zijn ook echte draadloze oordopjes zonder de technologie voor ruisonderdrukking. Het ZNE 01-paar kost $ 99 / £ 89 en heeft een iets kleiner ontwerp.

Ze hebben echter een langere levensduur van de batterij, met 5 uur in de knoppen, 20 uur in de behuizing.

Last but not least zijn een paar beter geschikt voor sport en training. De Adidas FWE-02 Sport-oordopjes hebben IPX5-water- en zweetbestendigheid en gevleugelde oordopjes voor een betere pasvorm.

Er wordt beweerd dat de batterij tot 6 uur meegaat, met nog eens 19 uur in de hoes.

Ze kosten $ 169 / £ 139.

Alle modellen zijn verkrijgbaar in het zwart, en de ZNE 01 ANC- en FWE-02 Sport-oortelefoons zijn ook verkrijgbaar in het wit.