Shokz kondigt de OpenRun Pro Mini oordopjes voor kleinere hoofden aan

(Pocket-lint) - Shokz, het bedrijf dat voorheen bekend stond als AfterShockz, heeft de OpenRun Pro Mini bone conducting earbuds aangekondigd, een nieuw kleiner formaat ontworpen voor mensen met een kleiner hoofd.

Aan de binnenkant hebben de Shokz OpenRun Pro Mini oordopjes alle kenmerken die je zou verwachten van iets dat de OpenRun Pro naam draagt, maar het is de buitenkant die telt. Dit kleinere model weegt slechts 28 gram met een hoofdband die 21 mm korter is dan het grotere model. Het gaat erom dat deze dingen aan je hoofd blijven zitten, ook al is het wat aan de kleine kant.

Terug naar de binnenkant, je kijkt naar 9e-gen beengeleidingstechnologie en een batterijduur die tot 10 uur per lading belooft. Dat opladen duurt slechts een uur, en de standby-tijd bedraagt ongeveer 10 dagen. Er is Bluetooth 5.1 voor een mooie en stevige verbinding, terwijl IP55 waterbestendigheid is inbegrepen.

Wat betreft de vraag of je de OpenRun Pro of OpenRun Pro Mini nodig hebt, zegt Shokz dat je een lengtemeter moet pakken en die van oor tot oor om je hoofd moet wikkelen. Als je een meting krijgt die meer is dan 23,49 cm (9,25 inch) wil je de normale OpenRun Pro. Is de maat kleiner, dan is de OpenRun Pro Mini iets voor jou. Er is zelfs een video.

Als je hebt gewacht op een kleinere versie van de Shokz OpenRun Pro, dan is dit het moment om te schitteren. Je kunt nu een paar van je eigen OpenRun Pro Mini bestellen in zwart of beige voor £159,95 / $179,95 / €189,95.

Geschreven door Oliver Haslam.