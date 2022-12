Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audeze heeft zijn nieuwste PC en console headset onthuld - de Maxwell. Hij brengt de klassieke planaire magnetische audio van het bedrijf naar een prachtig nieuw ontwerp.

De headset heeft een enorm verbeterde batterijduur vergeleken met zijn voorgangers Mobius en Penrose, met maar liefst 80 uur speeltijd voordat je hem moet opladen.

Een super low-latency dongle stelt spelers in staat om te schakelen tussen console en PC-modi, hoewel ze een Xbox/PC- of PlayStation/PC-versie van de Maxwell moeten kiezen. Audeze heeft de code niet gekraakt om slechts één model headset te hebben, zo lijkt het.

Een AI-systeem zal je microfoon ruisonderdrukking geven, zodat je tijdens het chatten superstrakke audio hoort, maar de echte ster wordt de geluidskwaliteit zelf.

De 90 mm planaire magnetische drivers van Audeze zijn in onze ervaring net zo geweldig als ze op papier lijken, terwijl het nieuwe ontwerp van de Maxwell er ook comfortabeler uitziet dan eerdere pogingen.

De PlayStation-versie kost $299, de Xbox-versie $349 dankzij een Dolby Atmos-licentie, en beide worden in januari gelanceerd. We zullen ze binnenkort aan een volledige review onderwerpen.

Ondertussen, als je eerder een headset wilt, bekijk dan onze lijst met de beste verkrijgbaar op PlayStation, of op Xbox.

Geschreven door Max Freeman-Mills.