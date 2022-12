Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Campfire Audio is een gewaardeerde fabrikant van audiofiele IEM's, met sommige modellen met een prijskaartje van meer dan 3000 dollar.

Nu, in een onverwachte wending, heeft het merk zijn zinnen gezet op de markt voor draadloze oordopjes.

De nieuwe oordopjes heten Orbit, en met een prijs van $ 249 / £ 249 zijn ze nog steeds premium, maar veel toegankelijker dan de meeste Hi-Fi opties van Campfire.

De Orbit oordopjes hebben een unieke aardse tweekleurige kleurstelling op zowel de knoppen als de behuizing. Deze laatste heeft een felgroene binnenkant.

De oordopjes zijn voorzien van roestvrijstalen geluidsmondstukken, waardoor ze robuust en solide aanvoelen.

Er is een ingebouwde microfoon voor het aannemen van gesprekken en het geluid wordt geregeld door aanraakgevoelige zones op elke oordop.

De Orbit-oordopjes beschikken over aangepaste dynamische drivers van 10 mm met een membraan van vloeibaar kristalpolymeer.

Campfire zegt dat dit zorgt voor "een dynamische luisterervaring vol diepte en low-end power".

Bluetooth 5.2 connectiviteit zorgt voor een stabiele verbinding met AAC en AptX Adaptive ondersteuning.

De oordopjes geven je een indrukwekkende 8,5 uur op een lading, en nog eens 30 uur met behulp van de oplaadcase - die ook Qi-oplaadondersteuning heeft.

Er is een USB-C oplaadkabel en een verscheidenheid aan siliconen en schuim oordopjes inbegrepen in het pakket, samen met een kenmerkende Campfire Audio pin.

De Campfire Audio Orbit is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Amazon, de Campfire Audio website en geselecteerde retailers.

Geschreven door Luke Baker.