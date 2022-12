EE Pocket-lint Awards 2022: In-Ear koptelefoon van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In-ear-koptelefoons zijn een categorie waar de meeste mensen wel iets mee hebben. Of u ze nu gebruikt in de sportschool, op reis, voor woon-werkverkeer of ze gewoon verkiest boven de dikkere oortjes om gewoon te luisteren, ze zijn een kleine en handige vormfactor om muziek in uw oren te krijgen.

Ze worden ook steeds slimmer, met ruisonderdrukking, waterdichtheid en allerlei ingebouwde sensoren - of dat nu is om uw hartslag en aantal stappen te begrijpen, of zelfs hoe ze in uw gehoorgang zitten, zodat ze hun geluid daarop kunnen afstemmen.

Het was niet eenvoudig om onze shortlist voor de EE Pocket-lint Awards samen te stellen, en we hadden keuze te over, met veel getalenteerde oordopjes om uit te kiezen. Maar de winnaar is...

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In-Ear koptelefoon van het jaar: Sennheiser Momentum True Wireless 3

squirrel_widget_6743873

Beste hoofdtelefoondeals voor Black Friday 2022: pak kortingen op AirPods, Bose, Sony en meer Door Cam Bunton · 28 November 2022 · Het grootste winkelevenement van 2022 is het beste moment om wat koptelefoonkortingen op te slokken.

Met de Momentum True Wireless 3 heeft Sennheiser een masterclass gegeven in hoe je een al geweldig product nog beter kunt maken. Maar niet alleen bieden ze een duidelijke verbetering ten opzichte van hun voorgangers, met veel kleine verbeteringen in hun ontwerp, geluid en ANC, ze zijn nu ook goedkoper.

Uiteindelijk, voor iedereen die op zoek is naar een paar betrouwbare in-ears die net zo goed klinken als ze eruit zien, zijn de Sennheiser Momentum True Wireless 3 de beste die we dit jaar hebben gehoord.

Zeer geprezen: Apple AirPods Pro 2

squirrel_widget_12855339

De Apple AirPods Pro 2 waren onze keuze voor een Highly Commended dit jaar, voor alles wat ze leveren voor mensen met een iPhone. Hoe naadloos ze samenwerken met iPhones is altijd een duidelijke reden om ze aan te bevelen, maar de verbeterde ruisonderdrukking, nieuwe oplaadmogelijkheden en verbeteringen in de geluidskwaliteit maken dit ook de beste AirPods tot nu toe.

De beste van de rest

Terwijl de Sennheiser Momentum True Wireless 3 de stemmen van de juryleden voor de toppositie won, met een eervolle vermelding voor Apple's AirPods Pro 2, liet de rest van de shortlist zien hoe sterk de selectie in 2022 was.

Van de voordelige Sony Linkbuds S, die veel bieden van wat we geweldig vonden aan de winnaars van vorig jaar - de Sony WF-1000XM4 - in een betaalbaarder pakket, tot het raffinement van de audiofiele Shure Aonic Free, we hadden echt keuze te over.

Elders hadden de UW100 van Astell & Kern misschien geen actieve ruisonderdrukking, maar hun audioprestaties en passieve mogelijkheden maakten dat ruimschoots goed, terwijl we het geweldig vonden hoe veelzijdig de Philips Fidelio T1 was bij elk genre dat we voorgeschoteld kregen. Een zeer getalenteerde shortlist.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Verity Burns. Bewerken door Britta O'Boyle.