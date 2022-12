EE Pocket-lint Awards 2022: Koptelefoon van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Koptelefoons zijn een categorie die nooit stilstaat, en als je op zoek bent naar een nieuw paar cans, is er altijd een verscheidenheid aan merken, stijlen en prijzen om uit te kiezen. Dit jaar was het niet anders, en onze shortlist bestond uit een who's who van de beste audiomerken ter wereld.

Van Sennheiser en Sony, B&W tot Beyerdynamic - de jury van de EE Pocket-lint Awards werd verwend met een aantal uitstekende keuzes om de eer van Hoofdtelefoon van het Jaar aan te geven, maar toch was er een duidelijke winnaar.

Hoofdtelefoon van het jaar: Sony WH-1000XM5

Deze hoofdtelefoonlijn van Sony moet tot de meest gedecoreerde in de geschiedenis van hoofdtelefoons behoren, en de WH-1000XM5 is opnieuw een prachtig voorbeeld van hoe je comfort, een fris nieuw ontwerp en geweldige prestaties in één product kunt samenbrengen.

Het is een geweldige combinatie. Of u nu een regelmatige reiziger bent en al dat achtergrondgeluid wilt onderdrukken, of als u zich gewoon wilt verliezen in uw muziek terwijl u naar uw werk of school loopt, de Sony WH-1000XM5 is een uitstekende sonische metgezel. Een zeer verdienstelijke winnaar van Headphones of the Year 2022.

Hooggeprezen: Bowers & Wilkins Px7 S2

Terwijl de winnaar dit jaar duidelijk was, was het ook duidelijk wie er op een nipte tweede plaats kwam in de schattingen van de jury.

Deze Px7 S2 verbeteren niet alleen hun voorgangers, ze verbeteren ze op bijna elk gebied. De audioprestaties zijn gezaghebbend en inzichtelijk, de ruisonderdrukking is verbeterd en het ontwerp is nog comfortabeler gemaakt.

Dat resulteert in een eersteklas headset die zijn hogere prijskaartje rechtvaardigt.

De beste van de rest

De Sony WH-1000XM5 wint dit jaar de eerste prijs en de B&W Px7 S2 wordt tweede, maar hoe verging het de rest van de shortlist? De Sennheiser Momentum 4 Wireless maakte indruk op ons met hun geweldige geluid en verbeterde lijst met functies, maar tegen een lagere prijs, terwijl de MW75 van Master & Dynamic onze aandacht trok met hun gedurfde geluid en super-premium ontwerp.

De Beyerdynamic DT 700 Pro X studio cans hebben misschien geen ANC zoals de rest in de running, maar ze stonden op de shortlist alleen al voor hun geweldige geluid en comfort, terwijl de Final UX3000 een uitstekende waarde levert van een premium audiomerk - een geweldig klinkende hoofdtelefoon voor het geld.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Verity Burns. Bewerken door Britta O'Boyle.