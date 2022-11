Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Grado staat bekend om het maken van enkele van de beste open-back hoofdtelefoons op de markt, vaak voorzien van dikke kabels en aangesloten op serieuze Hi-Fi apparatuur.

De GW100-serie combineert de geluidssignatuur en de klassieke esthetiek van het merk met het moderne gemak van draadloze Bluetooth-audio.

Grado heeft nu de GW100x geïntroduceerd, de derde iteratie van zijn draadloze hoofdtelefoon, en deze komt met tal van verbeteringen.

Eerst en vooral beschikt de GW100x over vernieuwde X-drivers die superieure geluidsprestaties beloven.

Er is een krachtiger magnetisch circuit, een opnieuw geconfigureerd membraan en een spreekspoel met een lagere effectieve massa.

Grado zegt dat deze verbeteringen samen de efficiëntie verhogen en de vervorming verminderen.

De luidsprekerbehuizing en de interne onderdelen zijn aangepast en verminderen de geluidslekkage nu met 60 procent.

De levensduur van de batterij is verbeterd tot 46 uur per lading, en het duurt slechts twee uur om ze weer op te laden.

Er is ook een meegeleverde 3,5 mm kabel om de dingen op de ouderwetse manier te doen, waardoor ze een zeer veelzijdige set cans zijn.

Bluetooth 5.2 connectiviteit brengt lage energie en lage latentie verbindingen met zich mee, en ondersteunt aptX adaptieve, AAC en SBC codecs.

De Grado GW100x hoofdtelefoon is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 275 dollar / 249 pond.

Geschreven door Luke Baker.