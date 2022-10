Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Drop heeft een andere samenwerking met Epos onthuld die naar eigen zeggen audiofiele kwaliteit brengt met een marktleidende prijs.

De Drop + Epos H3X volgt op de populaire Drop + Epos PC38X headset, die een solide favoriet was onder recensenten en gamers. Nu is de nieuwe Drop + Epos H3X gemaakt op basis van feedback van de gemeenschap en verbeterd met verbeterde audio-helderheid, nauwkeurigheid en geluidsreproductie.

Drop zegt dat deze headset een goed afgerond geluid heeft, evenals verbeterde helderheid en frequentierespons, samen met een closed-back ontwerp voor meeslepende gameplay-audio.

Op het eerste gezicht lijkt hij qua stijl en ontwerp erg op de Epos H3Pro Hybrid en dat is niet verkeerd. Met een hoogwaardig polycarbonaat frame, memory foam oorschelpen en solide bouwkwaliteit zou het een interessante aankoop moeten zijn.

Drop + Epos H3X specificaties

Vormfactor: Over-ear met gesloten achterkant

20-20.000 Hz frequentierespons

40mm drivers

270 g gewicht

Jef Holove, CEO van Drop heeft gesproken over hoe de nieuwste headset tot stand is gekomen:

"Toen we begonnen met het ontwerpen van de Drop + Epos H3X, waren we vastbesloten om een product te ontwikkelen dat een stellaire bouwkwaliteit, superieure geluidskwaliteit en esthetiek biedt, evenals een verbetering van de originele Epos H3-headset - allemaal tegen een consumentvriendelijke prijs...we zijn verheugd om de Drop + EPOS H3X te introduceren, waardoor gebruikers meer toegang krijgen tot hoogwaardige audioproducten."

De Drop + Epos H3X is beschikbaar voor pre-order op 25 oktober met verzendingen medio november 2022. Lees meer op Drop.

