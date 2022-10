Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Luxe audiomerk KEF heeft een paar draadloze over-ear hoofdtelefoons geïntroduceerd met esthetiek van de bekende ontwerper Ross Lovegrove, plus actieve ruisonderdrukking en hi-res audio-ondersteuning.

De KEF Mu7 hoofdtelefoon heeft een dynamische driver met een volledig bereik van 40 mm in elk oor en slimme actieve ruisonderdrukkingstechnologie die extern geluid tegengaat voor een geïsoleerde, heldere luisterervaring.

Er is ondersteuning voor Qualcomm's aptX HD codec, die bijna verliesvrije draadloze audioweergave biedt tot 24bit/48kHz. De hoofdtelefoon ondersteunt ook Bluetooth 5.1 voor verbinding met zowel Android- als iOS-apparaten.

Het ontwerp omvat een aluminium constructie, in zilver of antracietgrijs, met lederlook geheugenschuimkussens voor comfort. De rechter oorschelp is voorzien van een capacitief touchpad voor het regelen van het volume, nummers, oproepen en het activeren van uw favoriete spraakassistent.

De levensduur van de batterij wordt geschat op maximaal 40 uur met Bluetooth en ANC ingeschakeld, wat goed is voor deze categorie over-ears. Snel opladen is ook beschikbaar, waarbij een lading van 15 minuten tot acht uur gebruik oplevert.

De ontwerper, Lovegrove, heeft ook eerder met KEF samengewerkt aan producten als de Muon luidsprekers, Muo draagbare luidsprekers en Mu3 oortjes. Er is een designtaal die door de hele serie loopt.

De KEF Mu7 ANC draadloze hoofdtelefoon is nu verkrijgbaar voor 349 pond in het Verenigd Koninkrijk, 399,99 dollar in de Verenigde Staten en 399 euro in Centraal-Europa.

