Uitpakken van de 1MORE EVO draadloze oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je in de markt bent voor een geweldig paar echt draadloze oordopjes, dan kun je niet verkeerd gaan met 1MORE EVO. Deze knoppen zijn opgenomen in Amazon's Prime Early Access Sale, wat betekent dat je ze kunt krijgen voor een fractie van de gebruikelijke prijs.

Met 30 procent korting in het Verenigd Koninkrijk en 20 procent korting in de VS is dit een deal die je niet wilt missen.

Maar wat zit er eigenlijk achter alle opwinding? In dit artikel vertellen we je alles over de 1MORE EVO oordopjes en onderzoeken we alles - van ontwerp, prestaties, bouwkwaliteit, ruisonderdrukking en levensduur van de batterij.

Ontwerp

De EVO oordopjes zijn de nieuwste toevoeging aan het 1MORE audio merk. Ze zijn verkrijgbaar in wit en zwart, elk met roségouden accenten die ze een strak uiterlijk geven. De bouwkwaliteit is uitstekend, met een metalen aanraakscherm en een stevige constructie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deze knoppen zijn ontworpen met het oog op comfort. Door hun goede pasvorm en lichte ontwerp zijn ze perfect om urenlang te dragen, of je nu in bed ligt of onderweg bent. Bovendien zijn ze door hun kleine ovale vorm gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.

Het 3D keramische paneel creëert een glad, spiegelend oppervlak dat elektromagnetische signaalinterferentie helpt verminderen. Hierdoor blijft de geluidsoverdracht stabiel, of u nu onderweg bent of in een drukke omgeving.

Een stevige case is precies wat je nodig hebt om je buds veilig te houden tijdens het opladen. De metalen afwerking is ook een leuke touch, hoewel het de neiging heeft om stof aan te trekken. De oordopjes zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze perfect zijn voor elke activiteit.

Elk toestel wordt geleverd met vijf verschillende maten oordopjes, zodat u zeker de perfecte maat voor uw oren vindt.

Prestaties

De 1MORE EVO zijn ontworpen om een krachtig studiogeluid te leveren.

Alle oordopjes van het merk 1MORE zijn nauwkeurig afgesteld door Luca Bignardi - een Grammy Award-winnaar en ervaren geluidstechnicus. Door de frequenties te herstellen die vaak verloren gaan bij digitale audiocompressie, bieden deze oordopjes een ongeëvenaarde luisterervaring die zelfs de meest veeleisende audiofiel zal bevallen.

De gecombineerde hybride dubbele drivers en LDAC-technologie zorgen voor een brede frequentierespons, terwijl de gebalanceerde armatuur zorgt voor een nauwkeurige geluidsweergave. Het resultaat is een helder, gedetailleerd geluid dat uw muziek tot leven brengt.

Deze oordopjes bieden een aanpasbare luisterervaring, met drie verschillende EQ-modi om uit te kiezen: Custom EQ, Preset EQ en SoundID. Met de Custom EQ-modus kunt u uw geluidsvoorkeuren in de 1MORE MUSIC-app personaliseren, terwijl de Preset EQ-modus een selectie van vooraf ingestelde audioprofielen biedt.

SoundID is een functie die automatisch de muziekvoorkeuren van de gebruiker herkent en het geluid dienovereenkomstig aanpast. Hierdoor bieden de 1MORE EVO oordopjes een unieke gepersonaliseerde luisterervaring.

De zorgvuldige afstemming en hoogwaardige componenten van deze oordopjes resulteren in een luisterervaring die trouw is aan de originele opname. Of u nu een fan bent van klassieke muziek, rock of hiphop, de 1MORE EVO earbuds geven u een intieme en meeslepende luisterervaring die u niet snel zult vergeten.

Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Deze oordopjes hebben vier niveaus van actieve ruisonderdrukking en twee transparantiemodi waarmee u uw omgeving kunt horen.

Het diepste niveau van ruisonderdrukking kan oplopen tot 42 decibel, waardoor het perfect is voor gebruik in lawaaierige omgevingen. De diepe bas van liedjes komt luid en duidelijk door, terwijl al het andere afstandelijk of vervormd lijkt - zelfs als het maar iets kleins is zoals het gezoem van je koelkast of iemand die in een andere kamer praat.

De adaptieve ANC-modus herkent automatisch omgevingsgeluiden en schakelt de ruisonderdrukking uit, zodat je altijd de perfecte geluidskwaliteit hebt.

Of u nu lawaai probeert te blokkeren tijdens een lange vlucht of gewoon wilt genieten van uw muziek zonder afleiding, de 1MORE EVO oordopjes zijn de perfecte keuze.

Levensduur van de batterij

De batterijduur van deze oordopjes is indrukwekkend, tot acht uur zonder ANC en ongeveer zes uur wanneer ANC is ingeschakeld. Dit is nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid tijd om naar muziek te luisteren. Tenzij je muziek op vol volume draait, zouden de oordopjes de hele dag moeten meegaan.

Het oplaaddoosje zorgt voor een extra batterijduur van 20 uur of 28 uur als je de ruisonderdrukkingsfunctie uitschakelt.

Natuurlijk wilt u uw oordopjes snel kunnen opladen, en daarom is de ondersteuning van snelladen door de EVO zo'n opwindende functie. Met vijftien minuten opladen kun je vier uur vooruit. Een volledig opladen duurt een uur, terwijl het opladen in de koffer twee uur duurt.

Gesprekken, films en games

Deze oordopjes zijn ontworpen voor een heldere, scherpe geluidskwaliteit, waar je ook bent.

Ze hebben zes ingebouwde microfoons die samenwerken met een intelligent algoritme om uw stem op te pikken en te versterken in elke lawaaierige omgeving. Hierdoor geniet u van kristalheldere gesprekken, zelfs op de meest drukke plaatsen.

Hoe intens je videogame ook is, 1MORE oordopjes leveren het. De synchronisatie tussen audio/video is altijd op punt, dus je hebt geen last van vertragingstijd.

Bluetooth en bediening

De 1MORE EVO oordopjes zijn ontworpen met een aanraakgevoelig bedieningspaneel aan elke kant dat kan worden gebruikt voor het afspelen en gespreksbeheer functies. Drie keer tikken regelt gesprekken met de spraakassistent, terwijl dubbelklikken dient als overgangen tussen nummers of podcasts in uw afspeellijst. Lang indrukken schakelt de transparantiemodus in, zodat je weer kunt afstemmen op de wereld om je heen.

Met deze oordopjes is Bluetooth-verbinding een fluitje van een cent. Ze zijn compatibel met Bluetooth 5.2 en ondersteunen de LDAC-codec, een nieuwere, meer geavanceerde audiostandaard dan AAC en SBC. Dit maakt de EVO-oordopjes een goede keuze voor wie de best mogelijke audiokwaliteit wil bij het streamen van muziek of het voeren van gesprekken.

In tegenstelling tot de meeste oordopjes op de markt, kunnen de 1MORE EVO-modellen met twee apparaten tegelijk worden verbonden, en u hoeft niet opnieuw verbinding te maken om te schakelen tussen de gekoppelde apparaten. Als u een film kijkt op uw tablet en een telefoontje krijgt, kunt u deze eenvoudig beantwoorden zonder de film te pauzeren.

Eindoordeel

De 1MORE EVO oordopjes zijn een geweldige aankoop voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardig geluid en een comfortabele pasvorm. Ze zijn ontworpen om in je oren te blijven zitten en bieden een uitstekende geluidskwaliteit, zelfs als je aan het sporten bent. De huidige promotie op Amazon is je kans om krachtige, veelzijdige oordopjes te scoren tegen een royale korting.

De 1MORE EVO promotie loopt van 11 tot 17 oktober 2022. In de VS zijn de oordopjes met 20 procent afgeprijsd, zodat je ze voor 135,99 dollar kunt kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze met 30 procent afgeprijsd, zodat je ze voor 111,99 pond kunt kopen. Mis uw kans niet om een paar van deze geweldige oordopjes te bemachtigen voor een fractie van de prijs.