(Pocket-lint) - Premium hifi fabrikant Focal heeft de Focal Bathys aangekondigd, zijn eerste draadloze noise-cancelling hoofdtelefoon.

De Focal Bathys, met een premium design dat is overgenomen van de open en gesloten hoofdtelefoons van het merk, heeft een echt lederen afwerking op de hoofdband en aluminium en magnesium op de oorschelpen. Het vlammenlogo in het midden van de kenmerkende Focal-roosters kan desgewenst zelfs oplichten.

Ondanks de high-end materialen zijn de Focal Bathys lichter en compacter dan sommige van de high-end bedrade series van het bedrijf, met een draagtas om ze gemakkelijk mee te nemen voor onderweg.

De hoofdtelefoon is voorzien van 40 mm luidsprekerdrivers met een aluminium-magnesium M-vormige koepel en belooft een gedetailleerd, nauwkeurig en dynamisch geluid te leveren.

Ruisonderdrukking is beschikbaar in twee modi - "stil", voor omgevingen met veel achtergrondgeluid, en "zacht" voor de momenten dat u uw ANC niet zo hard nodig hebt. Er is ook een transparantiemodus voor als het nuttig is om iets van uw omgeving te horen.

De Focal Bathys zijn compatibel met allerlei audiocodecs, waaronder SBC, AAC, AptX en AptX Adaptive, en kunnen bedraad (via USB-C) worden gebruikt voor 24 bit/192kHz high-res muziekondersteuning, met een ingebouwde hoogwaardige 24-bit USB DAC. Er is ook ondersteuning voor 3,5mm jack, en beide kabels zitten in de doos.

Amazon Alexa en Google Assistant stemassistenten zijn aan boord, met gemakkelijk toegankelijke bedieningsknoppen op de oorschelp en een instelbare EQ voor het aanpassen van het geluid aan uw smaak. Dit kan worden geopend en getweakt in de nieuwe speciale app van Focal, voor Android en iOS. Er is ook Clear Voice Capture microfoontechnologie voor kristalheldere telefoongesprekken.

Bij draadloos gebruik biedt de Focal Bathys een batterijlevensduur van 30 uur, waarbij snel opladen zorgt voor vijf extra luisteruren met slechts 15 minuten opladen.

De Focal Bathys zijn nu verkrijgbaar en kosten een niet onaanzienlijke £699/$799/€799. Binnenkort volgt een volledige review.

Geschreven door Verity Burns.