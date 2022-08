Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Grado staat bekend om zijn kwalitatief hoogstaande, fraai ogende hoofdtelefoons, maar met de nieuwe Statement-serie heeft het bedrijf zichzelf overtroffen.

De Grado GS1000x en GS3000x hoofdtelefoons combineren een chique uiterlijk met wat het bedrijf zijn grootste drivers tot nu toe noemt.

Net als de andere hoofdtelefoons van Grado in de houten serie, is voor de GS1000x mahoniehout gebruikt bij de bouw. Het is echter de eerste hoofdtelefoon die ook ipê-hout gebruikt. De keuze is niet alleen esthetisch, want dit bijzondere natuurlijke materiaal staat bekend om zijn structurele integriteit die het geluid kan verbeteren wanneer het door de behuizing gaat.

De driver in dit model is 50 mm en maakt deel uit van een opnieuw ontworpen luidsprekerunit.

Het vlaggenschip van Grado, de GS3000x, verhoogt de lat naar een 52 mm driver - eveneens van de nieuwe X Driver familie. Hij bevindt zich in een metalen kamer omgeven door een enkele behuizing van cocobolo hout.

Beide nieuwe hoofdtelefoons worden geleverd met een 12-draads gevlochten kabel en zijn met de hand geassembleerd in Brooklyn, New York. Ze kunnen elk worden gespecificeerd met optionele gebalanceerde XLR-connectoren.

"Ik herinner me dat ik de eerste GS1000 tientallen jaren geleden probeerde, toen mijn vader het eerste paar naar boven bracht van de werkbank," zegt Jonathan Grado.

"Ik was zeven of acht en ze slikten mijn hoofd in. Het feit dat ze vandaag de dag aan hun vierde generatie toe zijn, getuigt van het ontwerp van de originele GS1000."

De Grado GS1000x kost £1,295 / $1,195, het vlaggenschip GS3000x kost £2,195, $1,995.

Beide zijn vanaf september te koop.

Geschreven door Rik Henderson.