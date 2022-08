Urbanista voegt oplaadtechnologie op zonne-energie toe aan Phoenix-oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Urbanista maakte wat golven toen het vorig jaar zonne-laadtechnologie aan zijn Los Angeles-hoofdtelefoons toevoegde, waardoor hun potentiële gebruikstijd enorm werd verlengd en het inpluggen in een oplaadstation mogelijk overbodig werd.

Nu probeert het bedrijf dat trucje te herhalen in de markt van de echte draadloze oordopjes, met een iets complexere implementatie in de vorm van zijn nieuwe Phoenix-oordopjes.

Deze oordopjes hebben een laadhoesje dat is gecoat met het o zo belangrijke Powerfoyle-materiaal van Exeger, waardoor het extra stroom krijgt van de zon - iets minder overtuigend dan dat de oordopjes zelf de coating hebben.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Dat komt natuurlijk omdat de oordopjes te klein zijn om een redelijk oplaadoppervlak te hebben, maar het betekent nog steeds dat de behuizing een extra uur oplaadtijd krijgt voor elk uur dat hij in het zonlicht ligt.

Op zichzelf gaan de oordopjes acht uur mee, terwijl het etui nog eens 32 uur aan capaciteit kan bevatten, dus zelfs zonder de unieke oplaadmethoden zijn de accuniveaus hier behoorlijk indrukwekkend.

De oordopjes hebben IPX4 waterbestendigheid om ze zweetbestendig te houden, en pakken actieve ruisonderdrukking in om je te helpen om je af te sluiten van de wereld om je heen, een must in premium oordopjes nu.

Dat gezegd hebbende, de prijs is eigenlijk indrukwekkend redelijk gezien de technologie verpakt in - de Phoenix komt uit in het najaar van 2022 op £ 129 / $ 149 / € 149.

Geschreven door Max Freeman-Mills.