Wat is Bluetooth multipoint en hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Bluetooth-audio heeft het hoofdtelefoonspel gerevolutioneerd. Voor ons is er geen weg terug naar het ontwarren van kabels, wij hebben de draadloze toekomst volledig omarmd.

Deze brave new world is echter niet probleemloos, vooral wanneer u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met meer dan één apparaat probeert te gebruiken.

Dat is waar multipoint om de hoek komt kijken, een oplossing voor een van de meest frustrerende problemen van Bluetooth-audio.

In dit artikel gaan we in op wat het is, hoe het werkt en hoe je het in handen kunt krijgen. Dus, laten we beginnen.

Verrassend genoeg werd multipoint al lang geleden geïntroduceerd met de release van Bluetooth 4.0, meer dan een decennium geleden. Vroege iteraties waren op zijn zachtst gezegd onhandig, maar zijn sindsdien aanzienlijk verbeterd.

Met Multipoint kunt u een Bluetooth-headset verbinden met twee of meer apparaten tegelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld naar muziek luisteren op uw laptop, terwijl u nog steeds meldingen van uw telefoon hoort.

Zonder multipoint zou u de hoofdtelefoon telkens moeten ontkoppelen en opnieuw koppelen als u tussen apparaten wilt schakelen, wat tijdrovend en frustrerend is.

Een andere handige functie van multipoint is dat telefoongesprekken voorrang krijgen, dus als je een YouTube-video bekijkt op het ene apparaat maar een telefoongesprek krijgt op het andere, word je automatisch doorgeschakeld om het gesprek aan te nemen.

Zet je nerd-hoed op, we gaan er diep in. Wanneer u uw Bluetooth-hoofdtelefoon aansluit op een smartphone (of een ander apparaat), wordt er een piconet gecreëerd.

Een piconet is gewoon een extreem klein netwerk, in ons voorbeeld zijn het een telefoon en een paar koptelefoons die het geheel van dit netwerk vormen.

De hoofdtelefoon heeft de leiding in deze situatie, en de telefoon zal luisteren naar instructies om af te spelen, te pauzeren of het volume te wijzigen. De hoofdtelefoon vertelt de telefoon ook welke audiocodec en bitrate hij moet gebruiken, om compatibiliteit te garanderen.

Wanneer een hoofdtelefoon multipoint ondersteunt, betekent dit dat het piconet extra volgers (of audiobronnen) kan hebben. De hoofdtelefoon vertelt de apparaten nog steeds wat ze moeten doen, maar geeft de ene bron voorrang boven de andere, afhankelijk van het signaal dat wordt uitgezonden.

Er zijn een paar verschillende soorten multipoint verbindingen, hier is hoe ze verschillen:

Verreweg het meest voorkomende type Bluetooth-multipoint-verbinding, met eenvoudige multipoint kunt u verbinding maken met twee apparaten tegelijk. Wanneer het secundaire apparaat audio begint af te spelen, zal het de audio van het primaire apparaat pauzeren en overschakelen.

Geavanceerde multipoint is een zeer bedrijfsgerichte optie. Het werkt op dezelfde manier als simple multipoint, maar het heeft een functie voor het ontvangen van gesprekken op meerdere telefoons. Als u een telefoongesprek voert, maar vervolgens een ander gesprek krijgt op uw secundaire toestel, zal het beantwoorden van het nieuwe gesprek het oorspronkelijke gesprek in de wacht zetten.

U kunt waarschijnlijk wel raden hoe deze werkt, het is hetzelfde als eenvoudige multipoint, maar deze keer krijgt u ondersteuning voor drie apparaten tegelijk. Perfect als u bijvoorbeeld een privételefoon, een werktelefoon en een laptop heeft.

Sommige fabrikanten hebben ervoor gekozen hun eigen versies van multipoint te ontwikkelen, zoals Apple en Samsung. Deze systemen zijn vaak verfijnder dan de generieke multipoint-optie, maar ze komen met een groot voorbehoud - ze werken alleen met apparaten in het ecosysteem van de fabrikant.

Voor iets dat zo handig is, en zo lang geleden is ontwikkeld, wordt multipoint door verrassend weinig koptelefoons aangeboden. We weten niet zeker of dit is om de kosten laag te houden, of dat fabrikanten het gewoon niet geraffineerd genoeg vinden om het in hun producten op te nemen.

Hoe dan ook, als je eenmaal gewend bent aan het gemak, is het moeilijk om het op te geven. En als u voortdurend schakelt tussen uw laptop en mobiele apparaat, raden we u zeker aan om het eens te proberen. Hier zijn enkele van de beste hoofdtelefoons die we hebben geprobeerd met multipoint-ondersteuning:

Natuurlijk kunt u altijd kiezen voor een propriëtaire optie. Deze bieden een echt gestroomlijnde ervaring, ten koste van een bredere compatibiliteit:

Geschreven door Luke Baker.