(Pocket-lint) - De Franse gamesuitgever en accessoiremerk Nacon heeft een opfrissing voor 2022 aangekondigd van zijn Pro RIG-gamingheadsetreeks (zoals die eerder onder het Plantronics-merk werd uitgebracht).

Nieuwe modellen komen dit najaar naar Europa en het Verenigd Koninkrijk voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc, en in prijspunten die passen bij verschillende budgetten.

De Nacon RIG 800 Pro is het vlaggenschipmodel. Het is een draadloze headset die verkrijgbaar is in drie vormen: 800 Pro HS voor PlayStation, 800 Pro HX voor Xbox, en 800 Pro HD voor pc-gamers.

Elke headset is draadloos en wordt geleverd met een basisstation dat oplaadmogelijkheden biedt. Er is ook een draadloze USB-adapter die op een console of pc kan worden aangesloten voor connectiviteit met lage latency.

Elk oor bevat een driver van 40 mm en ondersteunt 3D-audio. De HD- en HX-modellen ondersteunen ook Dolby Atmos voor hoofdtelefoons.

De prijs van elk van de varianten uit de 800 Pro-serie zal £199,99 / €199,99 bedragen.

De Nacon RIG 500 Pro Gen 2 is een bedrade hoofdtelefoon (3,5 mm) en is voorzien van een verbetering aan de stalen hoofdband voor meer comfort. Hij is voorzien van 50 mm drivers met lage vervorming - één in elk oor - en ondersteunt ook 3D-audio en Dolby Atmos.

Er zijn twee modellen, een in zwart of wit voor consoles - de 500 Pro HC Gen 2 - en een ander voor pc-gebruik - de 500 Pro HD Gen 2.

Ze kosten elk € 69,99 / € 79,99.

De Nacon RIG 300 Pro ten slotte is een bekabeld budgetmodel met een 40 mm driver in elk oor. Het is voornamelijk ontworpen voor consolegebruik, met drie modellen - de HS, HX en HN voor respectievelijk PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

De prijs is £24.99 / €29.99.

Geschreven door Rik Henderson.