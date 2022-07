Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Beyerdynamic heeft zijn allereerste paar echt draadloze oordopjes onthuld, aanzienlijk later op de markt dan de meeste van zijn concurrenten.

Het bedrijf dat vooral bekend staat om zijn over-ear hoofdtelefoons van hoge kwaliteit heeft de Free Byrd aangekondigd, een paar in-ears die een geweldige batterijduur, ruisonderdrukking en een redelijke prijs beloven.

Het ontwerp van de Free Byrd is geïnspireerd op de vorm van een gitaar plectrum, met een duidelijke streep door het midden waar ook het LED-lampje zit.

Ze zijn uitgerust met alle nieuwste technologie die je hoopt te vinden als je ook knoppen voor je Android-telefoon wilt.

Dat betekent dat er Qualcomm aptX Adaptive aan boord is voor vertragingsvrije, kwaliteitsvolle audiostreaming. Deze audio wordt geleverd door een 10mm driver, die volgens Beyerdynamic 'briljante hoge tonen en krachtige bassen' biedt.

De buds hebben ook digitale ANC (Active Noise Cancelling), waarmee je het omgevingsgeluid om je heen kunt blokkeren, of juist bewust binnen kunt laten met de transparantie-modus.

Voor comfort en geluid levert Beyerdynamic de Free Byrd met vijf verschillende siliconenoordopjes en drie oordopjes van traagschuim, zodat je de absoluut juiste pasvorm kunt vinden. Bovendien zijn de oordopjes bestand tegen spatwater IPX4.

Met Google Fast Pair kun je ze snel en eenvoudig koppelen met je Android-telefoon, en je kunt er zelfs de stemassistent van Alexa op gebruiken.

Wat de batterijduur betreft, die zo belangrijk is, kunnen de buds tot 11 uur muziek afspelen op een volledige lading buiten de hoes met ANC uit. Met ANC aan is dat 8 uur.

De oplaadhoes geeft nog eens 19 uur met ANC uit, dus in totaal 30 uur. En als hij leeg is, kun je hem opladen met USB-C of met een draadloos Qi-oplaadstation.

De Beyerdynamic Free Byrds zijn nu te koop voor 249 dollar en zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

Geschreven door Cam Bunton.