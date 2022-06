Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Edifier heeft een aantal nieuwe draadloze oordopjes op de markt gebracht en in theorie kunnen ze de kwaliteit van een hoofdtelefoon met kabel via Bluetooth evenaren.

De vooruitgang is te danken aan de toevoeging van Snapdragon Sound en Qualcomm aptX Adaptive.

Gekoppeld aan een compatibele Snapdragon-smartphone kunnen de oordopjes muziek afspelen op 24bit en 96kHz, een enorm detailniveau.

De latentie is ook aanzienlijk verlaagd, tot 45 procent lager dan concurrerende oordopjes - dus ze zouden een geweldige optie kunnen zijn voor gamers.

De NeoBuds S maken gebruik van Knowles gebalanceerde armatuurdrivers, net als de Gravastar Sirius Pro die onlangs indruk op ons maakte, dus ze zouden behoorlijk fantastisch moeten klinken.

Daarnaast krijg je actieve ruisonderdrukking en een ambient sound-modus, evenals aptX Voice voor heldere telefoongesprekken.

De oordopjes geven je 6 uur afspeelduur op zichzelf, of 25 uur met het doosje - geen verbluffende aantallen, maar perfect bruikbaar.

Als de batterij bijna leeg is, kun je de oordopjes snel opladen, zodat je nog eens 1,5 uur kunt spelen in slechts 10 minuten. Volledig opladen duurt een uur.

Tot slot zit er een RGB LED balk op de behuizing die je zelf kunt aanpassen. Het is niet echt nodig, maar het voegt een beetje flair toe aan een anders zo ingetogen set oordopjes.

De Edifier NeoBuds S zijn nu verkrijgbaar voor een redelijke prijs van £149 / €99.

Geschreven door Luke Baker.