(Pocket-lint) - Nura, het bedrijf achter de gek uitziende NuraPhones die in 2018 indruk op ons maakten, keert terug naar Kickstarter om zijn nieuwste audio-aanbod te lanceren.

Het nieuwe product heet de NuraTrue Pro, en het is een meer geavanceerde opvolger van de NuraTrue true wireless oordopjes die vorig jaar werden gelanceerd.

Hoewel het nieuwe product er redelijk hetzelfde uitziet als zijn voorganger, bevat het een groot aantal verbeteringen.

Het meest opwindende is dat de NuraTrue Pro oordopjes verliesvrije audio van CD-kwaliteit ondersteunen, dankzij de toevoeging van Qualcomm aptX Lossless.

Er is ook een nieuwe Spatial Audio-modus, ontwikkeld door Dirac, die is ontworpen om het uitgebreide geluidslandschap dat afkomstig is van een paar high-end studiomonitoren te repliceren.

"We leven in een tijd waarin Bluetooth-technologie zo volwassen is geworden dat we niet langer concessies hoeven te doen aan de geluidskwaliteit vanwege de beperkingen in draadloze bandbreedte. Daarom hebben we met de NuraTrue Pro een 'compromisloze' ontwerpfilosofie aangenomen, die van toepassing is op alle aspecten van het product, van audioprestaties tot productontwerp en gebruikerservaring."

"Met de NuraTrue Pro leveren we een ervaring die doorgaans dure apparatuur van liefhebbersklasse vereist om te bereiken, met het gemak van de True Wireless-vormfactor die iedereen de afgelopen jaren heeft leren kennen en waarderen," aldus Dr. Luke Campbell, CEO en medeoprichter van Nura.

Het is echter niet alleen de audiokwaliteit die is verbeterd, Nura heeft ook een aantal dingen verbeterd als het gaat om praktische bruikbaarheid.

De batterij gaat nu 8 uur mee, of 24 uur met de hoes. En als de batterij leeg is, ondersteunt de NuraTrue Pro-behuizing draadloos opladen en is de bekabelde oplaadsnelheid verdubbeld.

Er is Bluetooth 5.3 met multipoint-ondersteuning en verbeterde microfoons voor spraakoproepen.

Tot slot is de ruisonderdrukking verbeterd en nu adaptief, wat betekent dat deze constant de omgeving in de gaten houdt en zich eraan aanpast, zodat er niets tussen jou en je muziek kan komen.

De NuraTrue Pro zal verkocht worden voor $329 / £299 / €359 / $499 AUD en is beschikbaar voor pre-order op Kickstarter. Super early bird-kortingen beginnen bij $199, dus als ze klinken als jouw perfecte oordopjes, is er een voordeel om er snel bij te zijn.

