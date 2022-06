HyperX lanceert TWS Cloud Mix Buds voor gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HyperX heeft een nieuw paar draadloze oordopjes met lage latentie onthuld, speciaal gericht op gamers: de Cloud Mix Buds.

De oordopjes hebben een eenvoudig, sober ontwerp en worden geleverd met een dongle voor 2,4GHz-connectiviteit die eventuele vertraging of audiovertraging direct moet terugdringen. Bluetooth is ook aan boord voor eenvoudige koppeling op die manier.

Dit betekent dat de oordopjes in feite op grote schaal cross-compatibel zijn, dankzij een dongle-adapter waarmee je ze ook op je PS4 of PS5 kunt aansluiten.

De focus lijkt echter sterker te liggen op de pc- en mobiele markt. HyperX zegt dat de Cloud Mix Buds 7.1 surround sound kunnen bieden, met 12 mm drivers die ondanks het kleine formaat lekker krachtig moeten zijn.

EQ-bediening en gebarenaanpassing zijn toegankelijk via een begeleidende app, wat betekent dat je ook kunt veranderen hoe ze te gebruiken zijn. Je kunt ongeveer 10 uur luisteren voordat je ze weer in hun doosje moet stoppen, met 33 uur totale audio voordat je dat doosje weer moet inpluggen.

Slim is dat de oordopjes worden geleverd met zowel een oplaadetui als een hoesje voor het etui waarin ook de dongle kan worden opgeborgen - een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je het kleine stukje kit niet kwijtraakt, wat zo belangrijk is als je ze met meerdere apparaten gebruikt.

De Cloud Mix Buds zijn later deze maand verkrijgbaar voor $149,99, £129,99 of €159,99 als je wilt gamen zonder een grotere headset te dragen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.