Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Bluetooth SIG heeft een nieuwe specificatie aangekondigd die de manier zal veranderen waarop we Bluetooth-audio gebruiken.

Met deze nieuwe specificatie zult u kunnen afstemmen op openbare uitzendingen die naast uw standaard telefoonaudio kunnen worden afgespeeld.

Stelt u zich eens voor dat u uw Bluetooth-hoofdtelefoon gewoon gebruikt, maar wanneer u in een trein stapt kunt u ervoor kiezen om de aankondigingen naar uw hoofdtelefoon te laten uitzenden.

Of in een wachtkamer zitten en kiezen om af te stemmen op de meestal gedempte TV als er iets interessants op komt.

Dat is wat Auracast belooft te brengen op de Bluetooth-audiomarkt. Het zal vergelijkbaar zijn met de manier waarop we ons nu aansluiten bij openbare Wi-Fi-netwerken, maar dan met audiobronnen.

Natuurlijk is er een enorm voordeel voor slechthorenden en Auracast zal ook werken met compatibele gehoorapparaten.

Bluetooth SIG

In een verklaring zei Mark Powell, CEO van Bluetooth SIG: "De lancering van Auracast broadcast audio zal opnieuw een enorme verandering in de draadloze audiomarkt teweegbrengen."

"De mogelijkheid om audio uit te zenden en te delen met behulp van Bluetooth-technologie zal persoonlijke audio een nieuwe vorm geven en openbare gelegenheden en ruimtes in staat stellen om audio-ervaringen te leveren die de tevredenheid van bezoekers zullen verbeteren en de toegankelijkheid zullen vergroten."

De verklaring bevatte ook een citaat van Peter Liu, systeemarchitect van Pixel ecosysteem producten bij Google "We zijn trots om samen te werken met de Bluetooth SIG en zijn enthousiast om te zien dat deze mogelijkheid consumenten voorziet van nieuwe, fantasierijke manieren om met elkaar in contact te komen en hun wereld te horen."

Het zou ons dus niet verbazen als we deze technologie naar toekomstige, en misschien zelfs huidige, Pixel-apparaten zien komen. De Auracast-specificatie maakt deel uit van Bluetooth LE Audio, beschikbaar in Bluetooth 5.2, dus er zou potentieel kunnen zijn voor het systeem om te werken met momenteel beschikbare hardware.

Beste Lightning-koptelefoon in 2022 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 9 juni 2022

Geschreven door Luke Baker.