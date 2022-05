Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - SteelSeries heeft een nieuw paar top-end headsets onthuld die een nieuw hoogtepunt betekenen voor zijn audio-output, in de vorm van de Arctis Nova Pro en Arctis Nova Pro Wireless.

De headsets bieden volledig nieuwe software, Sonar genaamd, waarmee gebruikers hun geluid kunnen aanpassen en volledig surround sound krijgen, maar hebben ook een opmerkelijk nieuw ontwerp dat een nieuwe look voor SteelSeries markeert.

De headsets van SteelSeries hebben al een paar jaar zeer vergelijkbare ontwerpen in de gelederen, die in de Nova Pro-lijnup zijn geëvolueerd om de hoofdband van de skibril iets meer te verbergen.

Dit is een nieuw tijdperk. Uw tijdperk.



Introductie van de Arctis Nova Pro en Arctis Nova Pro Wireless



Speel als een god: https://t.co/Sko4kzOLOU pic.twitter.com/u8DASuf8kv- SteelSeries (@SteelSeries) May 24, 2022

Het ziet er elegant uit, en beide headsets hebben ook een basisstation voor volumeregeling, terwijl die van de bedrade versie ook een DAC is. Voor de beste audiokwaliteit zal de bedrade optie de winnaar zijn, maar de draadloze Nova Pro doet er nog een schepje bovenop door Active Noise Cancellation (ANC) toe te voegen voor zowel gaming als Bluetooth-audio.

Dat betekent dat hij mogelijk als all-round hoofdtelefoon kan fungeren, vooral gezien het feit dat de intrekbare microfoons op beide headsets nu veel naadlozer verdwijnen.

Er komen een paar versies van elke headset op de markt, om tegemoet te komen aan degenen die PC/PlayStation-audio willen of degenen die voornamelijk op Xbox zitten, dus je zult ze niet allemaal met één headset kunnen afdekken, helaas. De Arctis Nova Pro kost $249,99 of €279,99, terwijl de Nova Pro Wireless $349,99 of €379,99 kost.

squirrel_widget_12852630

Geschreven door Max Freeman-Mills.