(Pocket-lint) - Rode - het bedrijf dat bekend staat om zijn microfoons - is in een nieuwe productcategorie gestapt: hoofdtelefoons. De NTH-100 is het eerste paar over-ear-koptelefoons, met het product gericht op makers van inhoud, podcasters of iedereen die een goed uitgebalanceerd paar bedrade blikken wil.

Het bedrijf zegt dat het al jaren aan deze koptelefoon werkt en vanuit het perspectief van een buitenstaander is het zeker een van die dingen die logisch zijn. Rode is tenslotte een audiobedrijf, het zou een koptelefoon moeten hebben.

Nadat het de afgelopen jaren zijn productaanbod voor streamers en artiesten heeft uitgebreid met meerkanaalsmixers, armen en veel nieuwe microfoons, maakt het het plaatje nu compleet met een koptelefoon.

Ze hebben geen open achterkant, maar Rode is in de tegenovergestelde richting gegaan: het aanbieden van een ontwerp met gesloten achterkant, met oorkussens van traagschuim die zijn ontworpen om omgevingsgeluid te verminderen.

De hoofdband en kussens zijn beide gecoat met Alcantara - een eersteklas synthetisch materiaal - met een verkoelende gel eronder die is ontworpen om de warmte van je oren en hoofd af te voeren. Oorschelpen zijn ook oorvormig, ontworpen om nauw om uw oren te passen.

Een potentieel handige functie is er een die Rode 'FitLok' noemt. Hiermee kunt u de hoofdband eenvoudig aanpassen aan uw hoofd en vervolgens de positie op zijn plaats vergrendelen, zodat u hem alleen de eerste keer hoeft af te stellen. Daarna past het gewoon elke keer hetzelfde.

Zoals voor al het belangrijke geluid, beschikt de NTH-100 over een paar dynamische drivers van 40 mm, op maat ontworpen en ontwikkeld door Rode om "extreem nauwkeurige frequentierespons en helderheid" te produceren.

Ze zijn ontworpen met een spreekspoel die een hoogspanningslegering gebruikt, plus een ultrastijf drielaags diafragma. Gecombineerd is het idee dat ze super responsief en duurzaam zijn, dus je zou veel vervorming moeten vinden. Bovendien moet het nauwkeurig reageren op frequenties over het hele spectrum, van lage bastonen tot hoge hoge tonen.

NTH-100's worden geleverd met een 2,4 m lange kabel, waardoor je de flexibiliteit hebt die je nodig hebt. U kunt echter ook een kortere kabel van 1,2 m kopen als u er een wilt.

Al met al klinkt het als een premium aanbod van Rode, en met een prijs die is vastgesteld op slechts $ 149 in de VS, is het ook niet erg duur.

Geschreven door Cam Bunton.