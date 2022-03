Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Astell&Kern heeft zijn eerste echte draadloze oordopjes aangekondigd, de AK UW100.

Het merk staat bekend om zijn audiofiele standaard mediaspelers en bedrade hoofdtelefoons en beweert zijn hoogwaardige audio-knowhow te hebben gebruikt om een paar oordopjes te ontwerpen die vanaf april beschikbaar zullen zijn.

Een aanzienlijk deel van hun make-up is een speciale 32-bits hifi-kwaliteit DAC. De digitaal-naar-analoog-converter maakt geen deel uit van de Bluetooth-chipset (zoals in veel draadloze equivalenten) en werkt onafhankelijk om ervoor te zorgen dat de audio-uitvoer nauwkeuriger is.

Dit wordt gecombineerd met gebalanceerde armatuurdrivers (één in elk oor) en aptX Adaptive voor bijna verliesvrije high-res audio-ondersteuning (24-bits 420kps).

Bluetooth 5.2 wordt ook ondersteund, evenals Qualcomm True Wireless Stereo Plus voor een stabielere verbinding met een compatibele smartphone.

Er is geen ruisonderdrukking aan boord, hoewel de UW100-knoppen passieve geluidsisolatie bieden. Een ambient-modus is beschikbaar voor dragers om de buitenwereld te horen met een enkele tik. De aanraakbedieningen kunnen ook worden gebruikt om het volume aan te passen, nummers af te spelen, te pauzeren en over te slaan, plus oproepen te beantwoorden en spraakassistenten te activeren.

Er is ook een speciale app beschikbaar voor iOS en Android.

De Astell&Kern AK UW100-oordopjes hebben een batterijduur van zes uur in de oordopjes, met nog eens 18 uur in de oplaadcassette. Snelle oplaadmogelijkheden zorgen voor een uur afspelen na slechts 10 minuten oplaadtijd.

Ze kosten £ 249 / $ 260 / € 299.

Geschreven door Rik Henderson.