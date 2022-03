Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Turtle Beach en zijn eigen merk Roccat hebben elk echte draadloze oordopjes aangekondigd die zijn ontworpen voor de steeds groter wordende trend van mobiel gamen.

De Turtle Beach Scout Air en Roccat Sync Buds Air zijn vergelijkbaar geprijsd en hebben dezelfde specificaties, dus het is echt afhankelijk van je bestaande setup die je kiest. Bijvoorbeeld of je nu al gebruik maakt van de Turtle Beach of de speciale audio-apps van Roccat.

Welke oordopjes je ook kiest, ze bieden Bluetooth-connectiviteit voor mobiele apparaten, Mac, pc ofNintendo Switch . Elke knop bevat een dynamische driver van 6 mm en biedt een frequentierespons van 20 Hz - 20 kHz.

Wat ze geschikt maakt voor gaming, is een speciale spelmodus voor 60 ms feedback met lage latentie. Terwijl de totale levensduur van de batterij tot 20 uur zou bedragen (inclusief de lading in de case).

Ze hebben een IPX4-classificatie voor water- en zweetbestendigheid en dubbele microfoontechnologie is aan boord voor spraakoproepen of chatsessies.

De respectievelijke mobiele applicaties bieden toegang tot EQ-instellingen en de spelmodus. Er zijn ook aanraakbedieningen op de knoppen zelf.

Zowel de Turle Beach Scout Air als de Roccat Sync Buds Air kunnen vandaag worden gereserveerd voor volledige release op 21 maart 2022.

"We blijven ons portfolio van mobiele gamingproducten uitbreiden, zodat gamers op iOS, Android en Nintendo Switch kunnen profiteren van het winnende voordeel van het gebruik van Turtle Beach- en Roccat-uitrusting", aldus de voorzitter en CEO van de Turtle Beach Corporation, Jürgen Stark.

Geschreven door Rik Henderson.