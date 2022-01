Chord Mojo 2 vernieuwt draagbare DAC om meer vermogen, meer controle en meer inputs te bieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Chord, de in het VK gevestigde fabrikant van hoogwaardige audioapparatuur, heeft zijn populaire Mojo geüpdatet, waardoor de Mojo 2 is ontstaan.

Deze DAC/hoofdtelefoonversterker is ontworpen om draagbaar te zijn, met een compacte vormfactor, wat betekent dat je elke koptelefoon kunt aansluiten en ervoor kunt zorgen dat je naar de best mogelijke muziek luistert.

De originele Mojo werd gelanceerd in 2015 met het uitgangspunt om smartphonemuziek beter te laten klinken, waardoor je eersteklas conversie van digitaal naar analoog krijgt en je bedrade hoofdtelefoon van een kwaliteitssignaal wordt voorzien.

De Mojo 2 volgt vrijwel dezelfde geest, opnieuw gesneden uit een massief metalen blok, maar nu de ingangen uitbreiden en je meer controle geven, dankzij een aangepaste knopselectie.

Er is nu USB Type-C, wat betekent dat je eenvoudig en rechtstreeks verbinding kunt maken met de nieuwste apparaten als muziekbron - bijvoorbeeld je smartphone of tablet - terwijl je micro-USB, optisch en dual-data coaxiaal als opties blijft aanbieden.

Voor degenen die een bekabelde bron willen vermijden, is de Mojo 2 zo ontworpen dat hij Chord Poly blijft ondersteunen, de streaming-bijlage van het bedrijf die Wi-Fi, Bluetooth of AirPlay-connectiviteit met bronapparaten mogelijk maakt.

Er is nu sneller opladen voor de grotere batterij, die meer dan 8 uur afspeeltijd geeft, terwijl er ook een desktopmodus is, zodat je hem kunt gebruiken zonder de batterij te gebruiken.

Er is een nieuwe "UHD DSP", die 18 aanpassingsstappen biedt over een volledig frequentiebereik, zodat u de uitvoer kunt aanpassen aan uw voorkeuren of de hoofdtelefoon die u gebruikt.

Om te helpen bij het bedienen van de functies van de Mojo 2, is er nu een menuknop, dus je hebt vier bollen langs de zijkant van de Mojo 2, met feedback via gekleurde verlichting.

Chord zegt dat de nieuwe Mojo 2 beter klinkt, beter presteert en flexibeler is dan het model dat hij vervangt. Met meer keuzes voor digitale muziek van hoge kwaliteit die op de stream komt, zorgt de Mojo 2 ervoor dat je altijd de best mogelijke kwaliteit krijgt, waar je ook bent.

De Chord Mojo 2 is nu verkrijgbaar voor £ 449.

Geschreven door Chris Hall.