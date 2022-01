Roccat's Syn Buds Core-oordopjes zijn voor draagbare gamers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roccat heeft een aantal nieuwe gaming-oordopjes uitgebracht, nog steeds een zeldzaamheid in een industrie die grotendeels wordt gedomineerd door omvangrijkere over-ear headset-opties. De Syn Buds Core is een budgetvriendelijke optie voor degenen die voornamelijk onderweg gamen.

Ze zijn aantrekkelijk geprijsd voor $ 24,99 of £ 19,99, en hebben een eenvoudig in-ear-ontwerp, te bevestigen aan elk apparaat dat je gebruikt met een 3,5 mm-kabel. Er zijn inline-bedieningselementen voor het volume en een microfoon om ervoor te zorgen dat u kunt deelnemen aan partychat.

Dit is echt ideaal voor mensen die de Switch of hun smartphone gebruiken om te gamen terwijl ze onderweg zijn, aangezien de oordopjes kunnen worden gebundeld in een klein en licht pakket om in een tas of zak te stoppen. Ze zouden echter ook moeten werken met niet-draagbare consoles, dankzij die 3,5 mm-optie.

De Syn Buds Core heeft 10 mm-drivers die krachtig genoeg moeten klinken en meerdere oordopjes om ervoor te zorgen dat je de juiste pasvorm kunt vinden (hoewel, welke oordopjes worden hier op dit moment niet bij geleverd?).

Als ze klinken alsof ze kunnen helpen een game in je audiospectrum voor gaming aan te sluiten, zijn de Syn Buds Core nu op verschillende markten verkrijgbaar.

Geschreven door Max Freeman-Mills.