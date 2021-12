AfterShokz hernoemt zichzelf Shokz, kondigt nieuwe OpenRun-koptelefoon aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AfterShokz is niet meer en zal bekend staan als gewoon Shokz die vooruit gaat. Het bedrijf zegt dat het een meer impactvolle branding is, maar we kunnen het niet helpen dat het het beengeleidende hoofdtelefoonbedrijf ook onderscheidt van de Aftershock-drank, die ook bekend staat om het bonzen in je hoofd.

Shokz is vooral bekend om zijn hoofdtelefoons die beengeleiding gebruiken, met transducers die voor het oor worden geplaatst met behulp van trillingen via de jukbeenderen om het geluid te leveren.

Het aantrekkingskracht van deze opstelling is dat je niets in je oor hoeft te hebben, wat betekent dat je kunt horen wat er om je heen gebeurt, wat ideaal is voor sporten op drukke plaatsen, maar als je de deuntjes wilt laten draaien.

Bij de recensie zei Pocket-lint's zustersite The Gear Loop dat de "Shokz Aeropex je in staat stelt te genieten van muziek, audioboeken en podcasts zonder jezelf volledig van de wereld af te sluiten."

Naast een rebranding van het bedrijf is er ook een nieuwe versie van de Aeropex, de OpenRun. Deze hebben alle functies van het vorige vlaggenschip Aeropex, maar voegen sneller opladen toe.

Een oplaadbeurt van 10 minuten levert 1,5 uur afspeeltijd op, dus het is geen probleem als je ze bent vergeten op te laden - je kunt ze gewoon aansluiten terwijl je je aankleedt en er zal genoeg energie zijn om je door je training heen te loodsen.

De hoofdtelefoon maakt verbinding met je smartphone of horloge via Bluetooth, terwijl er een titanium frame van 26 g is.

Met een IP67-classificatie maakt het niet uit of het regent of dat je erin zweet - en het is verfrissend dat je niets in je oor hoeft te stoppen.

De nieuwe Shokz OpenRun zal beschikbaar zijn voor £ 129,99 op Amazon UK en bij andere retailers.