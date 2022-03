Waarom het nu een verrassend goed moment voor je kan zijn om een LG-smartphone te kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In april 2021 kondigde LG Electronics het voornemen aan om zijn "mobiele business unit" te sluiten . Daarom moet je niet verwachten dat er in de nabije toekomst nieuwe smartphonemodellen van het LG-merk op de winkelkanalen zullen verschijnen. Kan dit moment klanten echter een waardevolle kans bieden?

In zijn persbericht zei LG dat het verwachtte de afbouw van zijn mobiele telefoonactiviteiten in juli 2021 af te ronden, wat waar is gebleken, maar voegde eraan toe dat "de inventaris van sommige bestaande modellen daarna nog steeds beschikbaar kan zijn". Dus, zou je moeten overwegen een LG-smartphone op te halen uit de resterende voorraden voordat ze uiteindelijk op zijn?

LG suggereerde dat concurrentiedruk een van de redenen was voor het vertrek uit de mobiele-telefoonsector, waarbij het bedrijf zich nu gaat richten op “resources in groeigebieden zoals elektrische voertuigcomponenten, aangesloten apparaten, slimme huizen, robotica, kunstmatige intelligentie en business-to-business-to- zakelijke oplossingen, maar ook platforms en diensten.”

Die verwijzing naar "platforms en diensten" lijkt passend, aangezien LG heeft toegezegd "serviceondersteuning en software-updates te bieden aan klanten van bestaande mobiele producten voor een periode die per regio zal verschillen". Hoewel dit tijdschema misschien wat vaag lijkt, heeft LG sindsdien relatief concrete details vrijgegeven over hoe lang LG-smartphones updates zullen blijven ontvangen.

Premium LG-telefoons die in 2019 of later zijn uitgebracht, waaronder G-serie, V-serie, Velvet en Wing-modellen, komen in aanmerking voor drie jaar beveiligingsupdates. Ondertussen krijgen goedkopere LG-handsets vanaf 2020 – zoals de K-serie en Stylo-modellen – nog twee jaar updates.

LG beweert dat de nieuwste versie van Android voor elk jaar updates beschikbaar zal zijn ; dus premium LG-telefoons die nu op Android 10 zijn, zouden uiteindelijk Android 13 moeten ontvangen, terwijl Android 12 het einde van de weg zou zijn voor LG-apparaten uit het middensegment vanaf hetzelfde punt.

Traditioneel is het kopen van een telefoon die niet meer wordt geproduceerd een riskante zet geweest. Daarom, als je serieus wordt verleid door een van de LG-smartphones die nog op de markt zijn, moet je op zijn minst een van de apparaten kiezen die LG heeft beloofd nog een tijdje te blijven ondersteunen.

Je zou aangenaam verrast kunnen zijn door de gebruikerservaring die een LG-telefoon biedt, vooral gezien het feit dat LG in een speciale sectie met veelgestelde vragen op zijn website heeft gezegd dat het "zijn uiterste best zal blijven doen om after-salesservices te leveren en onderdelen te repareren zoals vereist door relevante regelgeving, zelfs na de sluiting van de mobiele business.”

Het gebruik van een LG-smartphone op dit moment zou weinig anders kunnen zijn dan het gebruik ervan in, laten we zeggen, 2019 – behalve dat u er nu waarschijnlijk een kunt krijgen voor een veel lagere prijs.