(Pocket-lint) - Grado heeft onlangs bijgewerkte versies van zijn iconische Reference Series-hoofdtelefoons gelanceerd, de RS1x en RS2x. Elk met hun eigen houtcombinatie.

Denk aan Grado en - als je het merk kent - is de kans groot dat je een sterk mentaal beeld hebt van een rustiek ogende koptelefoon met houten oorschelpen.

De nieuwe blikken uit de Reference-serie met open achterkant hebben dezelfde direct herkenbare houten oorschelp. De RS1x heeft een combinatie van esdoorn, cocobolo en hennephout, terwijl de RS2x esdoorn en hennep gebruikt. Beide modellen zijn ook gebouwd met een duurzamere kabel en hoofdband.

Afgezien van de specifieke houtsoorten die worden gebruikt, is het verschil tussen de twee modellen de grootte, bepaald door de grootte van de bestuurder. RS1x heeft een gloednieuwe vierde generatie 50 mm X Driver, terwijl de kleinere RS2x een 44 mm X-driver heeft.

De X Driver verscheen natuurlijk voor het eerst in de bijgewerkte Prestige-serie die eerder in 2021 werd gelanceerd .

In het persbericht stelt het bedrijf dat de drivers specifiek zijn afgestemd op de houten behuizing waarin ze zijn ingebouwd, wat subtiele verschillen in afstemming tussen de grotere en kleinere betekent.

Bovendien is, in vergelijking met eerdere RS-modellen, het magnetische vermogen van de driver verhoogd, ondanks een kleinere spoelmassa en een aangepast diafragma.

Opmerkelijk is dat in de 27 jaar sinds de originele Reference Series, Grado Labs zijn stuurprogrammas slechts twee keer eerder heeft geüpgraded. Dit is slechts de vierde generatie hoofdtelefoondriver, waarbij het bedrijf stelt dat het alleen upgrades uitvoert als het denkt dat het echt nodig is.

Grado Reference RS1x en RS2x zijn vanaf vandaag verkrijgbaar met prijzen die zijn vastgesteld op respectievelijk £ 799/$ 750 en £ 599/$ 550.