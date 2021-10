Steelseries Arctis 7 Plus en 7P Plus brengen veelzeggende upgrades

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gamingheadsets van Steelseries zijn enkele van onze favoriete consoleheadsets op de markt - terwijl andere makers een aantal briljante apparaten te bieden hebben, blijft het comfort en het geluid dat Steelseries in zijn headsets combineert ervoor zorgen dat we er steeds weer naar terugkeren als onze standaardkeuze.

Nu zijn twee van zijn beste modellen, de Arctis 7 en 7P, opgefrist met enkele hoognodige veranderingen om ze op het randje te brengen. De nieuwe "Plus" -modellen van die headsets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar en kosten $ 20 of £ 20 meer dan de laatste modellen.

De tweaks zijn echter super welkom. In het bijzonder laden beide headsets nu op met behulp van de alomtegenwoordige USB Type C in plaats van Micro USB, die met het verstrijken van de tijd steeds anachronistischer aanvoelde. Ze profiteren ook allebei van grote hobbels in hun batterijlevensduur, waardoor ze tot meer dan 30 uur op een lading kunnen.

Beide headsets zijn ook in principe compatibel met dezelfde apparaten dankzij hun dongles, waaronder de Nintendo Switch, Android-telefoons, de PS4 en PS5 naast pcs en Macs. Het verschil tussen de modellen is te danken aan de bedieningselementen voor de microfoon van elke headset op de draaiknop van de oorschelp.

Met de Arctis 7 Plus kun je je in-game volume aanpassen aan je voicechat, hoewel dit niet werkt op consoles, terwijl de PlayStation-gerichte 7P Plus dit verwisselt voor een zijtoonaanpassingsknop voor je microfoon.

Je kunt beide headsets nu rechtstreeks van Steelseries krijgen , voor £ 174,99 of $ 169,99, en hoewel we ernaar uitkijken om ze te zijner tijd volledig te testen, zijn we ervan overtuigd dat ze een goede keuze zullen zijn voor het geld.