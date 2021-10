Urbanista Los Angeles koptelefoon op zonne-energie nu verkrijgbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De zelfopladende ANC-hoofdtelefoons van Urbanista zijn nu te koop.

De draadloze over-ears van Urbanista Los Angeles werken op zonne-energie en kunnen dus worden opgeladen in zonlicht en binnenshuis via conventionele verlichting.

We rapporteerden voor het eerst over de koptelefoon in april 2021 en interviewden zelfs de CEO van Exeger, het bedrijf achter de Powerfoyle-zonnetechnologie, voor de Pocket-lint Podcast in 2020 . Het is geweldig dat het idee eindelijk tot wasdom is gekomen.

Naast het aanhoudend opladen via zonnecellen biedt de batterij van Los Angeles 80 uur batterijreserve. Er is ook USB-C-opladen beschikbaar indien nodig.

Audio wordt geleverd via een 40 mm dynamische, bewegende spoeldriver in elk oor (20 Hz tot 20 kHz frequentierespons).

De headset heeft hybride actieve ruisonderdrukking en heeft aan/uit-detectie om muziek te pauzeren wanneer je hem afzet. Er kan ook een omgevingsgeluidsmodus worden geactiveerd, waarmee u externe ruis kunt horen zonder de hoofdtelefoon af te zetten.

"Los Angeles is een langverwacht product en een technologische vooruitgang waar onze industrie op heeft gewacht. We zijn verheugd aan te kondigen dat Urbanista Los Angeles nu wereldwijd wordt verzonden en we zijn verheugd om deze baanbrekende technologie op de markt te brengen, ", aldus de CEO van Urbanista, Anders Andreen.

De Urbanista Los Angeles-koptelefoon in middernachtzwart is nu verkrijgbaar voor £ 169 / $ 199 / € 199. In de komende weken zal ook een zandgouden model beschikbaar zijn.

