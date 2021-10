Grell TWS/1 aangekondigd: Premium, audiofiele kwaliteit oordopjes zonder de premium prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Grell Audio - een bedrijf gelanceerd door voormalig Sennheiser- ontwerpingenieur Axel Grell - heeft zijn eerste product aangekondigd: een eersteklas, audiofiel paar echte draadloze oordopjes genaamd: Grell TWS/1.

De naam komt je misschien niet bekend voor, maar Grell zat achter enkele van de meest hoogwaardige Sennheiser-producten die de afgelopen 20+ jaar zijn gelanceerd, en heeft die expertise nu toegepast om een paar portemonneevriendelijke - maar hoogwaardige - te maken. oortelefoons.

Zoals met alle nieuwe echte draadloze knoppen, is een deel van de truc het creëren van een paar oortelefoons die er uniek uitzien, en we denken dat Grell dat zeker heeft bereikt. De buitenkant heeft een rond, maar plat oppervlak met een premium metalen afgeschuinde rand en vervolgens een stompe steel die uit de bodem steekt.

Om het zogenaamde "audiofiele" geluid te leveren, beschikt de Grell TWS/1 over een op maat gemaakt paar dynamische drivers van 10 mm, gebouwd en omhuld op een manier om intern geluid of trillingen te verminderen, waardoor het geluid zo puur mogelijk blijft.

Grell noemt deze drivers met "hoge precisie", wat betekent dat ze een snelle respons hebben en fantastische audio moeten leveren, met een frequentiebereik van slechts 6 Hz tot 22 kHz.

Ze zijn uitgerust met ANC (Active Noise Cancellation) en zijn ook gebouwd op het Snapdragon Sound- platform van Qualcomm en beschikken over aptX HD en aptX Adaptive-ondersteuning, evenals standaard aptX. Ze ondersteunen ook de LHDC-codec met hoge resolutie en lage latentie.

Inclusief de batterij in de hoes, kunnen de oortelefoons 28 uur meegaan tussen oplaadbeurten met ANC de hele tijd ingeschakeld, plus ook IPX4 spatbestendigheid.

Een groot deel van de prijs van deze oortelefoons hangt af van het verkoopmodel, je kunt ze alleen rechtstreeks bij Grell kopen en je zult ze niet vinden in de schappen van derden. Dat verlaagt de kosten van een aantal verschillende elementen, waardoor Grell ze tegen een redelijke prijs op de markt kan brengen.

De Grell TWS/1 zijn vanaf vandaag direct te pre- orderen bij Grell Audio , voor slechts £ 179,99 in het VK, $ 199,99 in de VS en € 189,99 in Europa.