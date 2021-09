De nieuwste betaalbare Push Active-oordopjes van Skullcandy worden geleverd met Tile-integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Skullcandys nieuwste paar echte draadloze oordopjes - de sportgerichte Push Active - zijn aangekondigd met een prijs van minder dan £ 100, maar worden ook geleverd met een erg handige functie met dank aan Tile.

De Push Active is een van de meest recente oortelefoons die wordt geleverd met Tile-integratie , wat betekent dat je de app van Tile kunt gebruiken om ze te vinden als ze zoekraken.

Net als bij een fysieke Tile-tracker , kun je de laatst bekende locatie zien en ze een geluid laten afspelen wanneer ze zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.

Andere kenmerken van de oortelefoons zijn de zogenaamde "Skull-IQ" -technologie van de fabrikant, waarmee u functies zoals Spotify Tap kunt gebruiken voor het snel starten van Spotify, handsfree spraakbesturing en een Stay-Aware-modus waarmee u kunt horen wat er aan de hand is op om je heen.

Bovendien zou hij met IP55-classificatie voor water- en stofbestendigheid uw hardloopsessies in koudere, nattere seizoenen of uw meest zweetopwekkende trainingen comfortabel aankunnen.

Met een totale batterijduur van 44 uur - een combinatie van de oortelefoons en de case - is het ook een van de langst meegaande paar echte draadloze oortelefoons op de markt. Dat is 10 uur muziek afspelen in de oordopjes en nog eens 34 uur in de case.

Zoals de meeste moderne oordopjes kun je ook snel opladen, met een oplaadtijd van 10 minuten die gelijk staat aan ongeveer 2 uur speeltijd. Bovendien kun je beide oordopjes onafhankelijk van elkaar gebruiken.

De Push Active-sportoordopjes van Skullcandy zijn in november verkrijgbaar vanaf slechts £ 69,99 in het VK.