HyperX onthult nieuwe draadloze headsets voor Xbox en PlayStation

(Pocket-lint) - HyperX heeft twee nieuwe headsets voor consolegamers geïntroduceerd, waarmee de draadloze opties voor zowel Xbox als PlayStation zijn vernieuwd, hoewel met voor elk iets andere opties.

Aan de Xbox-kant scoort de nieuwe CloudX Stinger Core Wireless een officiële licentieovereenkomst, wat één groot voordeel met zich meebrengt: hij heeft nu Xbox Wireless-ondersteuning, zodat je hem zonder dongles of draden aan je console kunt koppelen.

Dat zorgt voor de meest handige mogelijke connectiviteit, maar het heeft ook een zeer solide geluid en een behoorlijke bouwkwaliteit. Het komt op £ 89,99 en plaatst het ook in concurrentie met veel andere headsets. Een batterijduur van 17 uur is echter iets langer dan veel daarvan kunnen bieden.

Voor PS5- en PS4-gamers heeft HyperX ondertussen de Cloud Flight Wireless , die naar onze mening net iets hoger is geprijsd op £ 99,99, maar met een veel premium ontwerp en bouwkwaliteit. Het heeft oorkussens van traagschuim en een meer afgeronde look.

Helaas heeft het een dongle nodig om verbinding te maken met je console, maar de geluidskwaliteit is geweldig en we zijn echt onder de indruk van het comfortniveau tijdens onze hands-on tijd met de headset tot nu toe. De stuurprogrammas zijn ook een beetje krachtiger dan de CloudX Stinger Core Wireless, terwijl de levensduur van de batterij ook indrukwekkend is met 30 uur.

Beide headsets zouden zeer binnenkort beschikbaar moeten zijn via HyperX, en we zijn ze aan het testen om te zien hoe ze zich verhouden tot de vele andere die we hebben geprobeerd.