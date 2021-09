Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EPOS heeft goed werk geleverd door een niche voor zichzelf op te bouwen in de altijd competitieve markt voor gamingheadsets, waarbij het zich heeft losgemaakt van het moedermerk Sennheiser om een reeks indrukwekkende headsets tegen verschillende prijzen aan te bieden.

Nu itereert het op een van zijn bekabelde modellen, de H3, met een nieuwe versie genaamd de H3 Hybrid die een belangrijke toevoeging is: dubbele Bluetooth-audio.

Dit betekent dat hoewel je de headset nog steeds via een bekabelde verbinding gebruikt voor consolegaming, je ook de mogelijkheid hebt om verbinding te maken met je telefoon of een ander apparaat via Bluetooth. Dit is ideaal voor diegenen die chatsoftware van derden gebruiken, zoals Discord, of iedereen die graag naar muziek luistert terwijl ze spelen.

Een andere verandering komt op het gebied van de boommicrofoon - hij is nu verwijderbaar, zodat je hem volledig kunt verwijderen als je hem niet wilt gebruiken, in plaats van alleen maar omhoog en weg van je gezicht te zijn. Meer opties zoals deze worden altijd op prijs gesteld, vooral wanneer het basisstation een headset is die net zo comfortabel is als de H3.

EPOS is gespecialiseerd in een superlange batterijduur, dus je krijgt 37 uur Bluetooth-connectiviteit van de headset, wat super indrukwekkend is, en dat maakt hem geweldig voor iedereen die snel tussen mobiel en console-gaming springt. De headset is nu beschikbaar voor een ietwat steile £ 149.