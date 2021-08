Diesel voegt zich bij het echte draadloze oordopjesspel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor echte draadloze oordopjes is de afgelopen jaren geëxplodeerd, waarbij vrijwel elke technologiefabrikant ter wereld zijn eigen tether-vrije oortelefoons lanceert.

Nu komt het populaire modemerk Diesel in actie met zijn eerste paar TWS-knoppen. Ze heten gewoon: Diesel True Wireless, en ze worden deze maand gelanceerd.

De oordopjes zelf hebben een relatief standaard ontwerp, met de klassieke externe stuurpenbenadering - in theorie vergelijkbaar met AirPods . Alleen zijn ze niet wit.

Diesel verkoopt de toppen in zwart of rood, beide met bijpassende etuis met een draaibaar open deksel en gedurfde zilveren branding aan de bovenkant.

Wat betreft technologie, ze zijn uitgerust met veel van de functies die je zou verwachten in moderne toppen. Dat betekent Bluetooth 5.0-connectiviteit en bovendien zijn ze zweet- en spatwaterdicht.

Inclusief de batterij in de hoes bieden ze 32 uur totale speeltijd en de hoes zelf biedt ondersteuning voor draadloos opladen, dus je kunt ze op een draadloos oplaadstation plaatsen om ze op te laden.

Diesel is natuurlijk geen technologiebedrijf en heeft deze hoofdtelefoon dus niet zelf gebouwd. Ze werkten samen met een bedrijf genaamd Telecom Lifestyle Fashion - gevestigd in Nederland - onder licentie.

Er is nog geen officieel woord over prijzen, maar het bedrijf stelt dat de oortelefoons beschikbaar zullen zijn om te kopen via een aantal populaire winkelkanalen, waaronder Diesel.com en Amazon (onder andere). We vermoeden dat ze betaalbaar zullen zijn.