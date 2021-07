Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Urbanista heeft Seoul gelanceerd, een kleurrijke reeks in-ear hoofdtelefoons, met een kenmerkende gaming-modus met lage latentie (slechts 70 ms). Dat verklaart dan de Cyberpunk 2077-achtige promotiefotografie.

De echte draadloze hoofdtelefoons - die verkrijgbaar zijn in zwart, blauw, paars of wit (Midnight Black, Electric Blue, Vivid Purple, Pearl White als je de voorkeur geeft aan de marketing) - leveren acht uur batterij per oplaadbeurt, met een extra 24 uur in de case bovenop (in totaal 32 uur).

De case kan draadloos worden opgeladen met elke Qi-pad, anders is het een kwestie van aansluiten via de meegeleverde USB-C-kabel.

Om het spelvermogen te vergroten, is er een ruisonderdrukkende microfoon aan boord (eigenlijk drie per kant, dus zes in totaal), om een duidelijke spraakoverdracht te garanderen. De oortelefoons zelf bieden geen actieve ruisonderdrukking (ANC), het is alleen de microfoon. Maar dat is ook handig als je Siri of Google Assistant aanroept.

Een drietal Silicon GoFit-tips zijn inbegrepen voor een optimale pasvorm, er is IPX4-spatbestendigheid en aanraakbedieningen om te schakelen tussen de gamemodus met lage latentie en de muziekmodus.

De echte draadloze oortelefoons van Urbanista Seoul zijn geprijsd op £ 89,90/€ 89,90/$ 89,90 - wat zorgt voor een betaalbare draadloze gaming-optie, waar je ook bent over de hele wereld.

Daarnaast lanceerde Urbanista ook de Lisbon, een lichtere en meer betaalbare (£49,90/€49,90/$49,90) echte draadloze in-ear aanbieding.