De nieuwe jets van United bieden in-flight-schermen die Bluetooth-hoofdtelefoons ondersteunen

(Pocket-lint) - United Airlines heeft stilletjes een lang aangevraagde functie aangekondigd voor de rugleuningschermen van de nieuwe Boeing 737 Max 8-jets : ondersteuning voor Bluetooth-hoofdtelefoons en -oordopjes. Het bedrijf kondigde de functie aan als onderdeel van een breed United Next- plan om zijn vloot te updaten met een betere ervaring tijdens de vlucht.

De nieuwe jets van United bieden 10- of 13-inch entertainmentschermen aan de achterkant van alle stoelen. In een persbericht zei United dat, als aanvulling op deze nieuwe schermen, de jets "de snelste beschikbare" wifi aan boord zullen hebben. Hiermee kunt u video streamen van online services. Maar de opvallende functie hier is Bluetooth, waarvan United zei dat het overal beschikbaar zal zijn voor "gemakkelijke verbindingen tussen draadloze hoofdtelefoons en de entertainmentschermen van de rugleuning".

We hebben zojuist de grootste vliegtuigbestelling in onze geschiedenis geplaatst (270 vliegtuigen!). Komend naar onze smallichaamsvlakken:



Ruimte voor de handbagage van elke klant

Entertainment in de rugleuning en stopcontacten bij elke stoel

Snelst beschikbare wifi aan boord

Meer premium stoelen https://t.co/SdmaG8XJVH pic.twitter.com/bovS3KEu0f — United Airlines (@united) 29 juni 2021

De Max 8-jets van United zouden deze zomer moeten gaan vliegen. Als je van plan bent om te reizen, misschien de eerste keer sinds het begin van de pandemie, ben je misschien geneigd om United te verkiezen boven andere luchtvaartmaatschappijen, simpelweg omdat je je AirPods of andere draadloze oordopjes gemakkelijk kunt koppelen aan de schermen in de rugleuning van de vlucht.

Geschreven door Maggie Tillman.