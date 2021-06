Nothing Ear 1 koptelefoon te koop bij Selfridges

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na veel fanfare en mysterie, kondigde niets vorige maand zijn eerste product aan - de Ear 1-koptelefoon - of "oor (1)" van je wilt er flouncy over zijn.

Nu heeft het aangekondigd dat het deze en andere producten zal verkopen bij Selfridges in het VK.

Een samenwerking met Selfridges maakt het nieuwe merk zeker tot een exclusieve optie. Er is echter nog geen nieuws over wanneer er aandelen zullen worden verkocht.

Niets is een samenwerking aangegaan met Smartech (een online tech-winkel binnen Selfridges) om de in-ear Ear 1-hoofdtelefoon te lanceren. We weten op dit moment niet zoveel over deze mysterieuze toppen. Maar ze zijn blijkbaar transparant van afwerking (zodat je precies kunt zien wat je krijgt) en zullen "rauwe schoonheid van technologie" zijn - wat dat ook betekent.

Niets zegt dat het een ecosysteem gaat creëren met zijn producten, met een verdere verbinding door zijn iconische ontwerpen. Klinkt bekend, maar we zullen moeten uitzoeken of het ergens in de toekomst lukt.

Voor nu wachten we opnieuw om te zien wanneer Nothing daadwerkelijk zijn eerste product zal uitbrengen. Voor meer informatie over de oprichter, Carl Pei, en de creatie van Nothing, ga hierheen voor ons eerdere stuk.

