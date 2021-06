Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corsair heeft voor de Amazon Prime Day van dit jaar een reeks echt indrukwekkende deals uitgebracht voor een aantal van zijn gamingheadsets, waarbij de normale prijzen met behoorlijke marges worden onderboden.

Ten eerste is de uitstekende HS70 Pro Wireless- headset perfect voor pc- en PlayStation-spelers - de meegeleverde USB-dongle geeft je uitstekende draadloze audioprestaties en is echt mooi gebouwd en comfortabel.

De HS70 is gedaald van £ 99,99 naar £ 69,99 , een korting van 30 procent die hem in de middenklasse brengt, waardoor hij uitblinkt ten opzichte van de concurrentie.

Elders heeft de uitstekende (en veel meer gamer-uitziende) VOID Elite Surround- headset ook een stevige deal, als je het niet erg vindt om met bedrade audio te gaan of je hebt een Xbox - het werkt met alles onder de zon en klinkt briljant .

Het is gedaald van $ 79,99 naar $ 59,99 op Amazon US, een besparing van 25 procent. Voor Britse lezers is het zelfs nog betaalbaarder, met slechts £ 37,98 lager dan £ 64,99 , een korting van 42 procent.

Misschien wil je ook eens kijken naar de HS60 Pro Surround- headset, die erg lijkt op de bovenstaande optie, maar met een bekabelde verbinding en het meer ingetogen uiterlijk van het ontwerp van de HS70 (waar we de voorkeur aan geven).

De HS60 Pro Surround is gedaald tot £ 53,09 van £ 64,99 , een korting van 18 procent die een beetje bescheidener is, maar je toch een echt solide headset oplevert voor het geld dat je uitgeeft. Deze deal is ook gespiegeld voor onze Amerikaanse lezers - op Amazon US is het gedaald van $ 69,99 naar $ 47,99 voor een nog betere prijs.

Om een goede headset te krijgen voor nog minder, kun je ook de HS35 Stereo- headset overwegen, die niet helemaal hetzelfde niveau van geluidskwaliteit heeft en iets minder solide is gebouwd, maar nog steeds een geweldige manier is om je game-ervaringen te upgraden.

De HS35 Stereo is gedaald van £ 44,99 naar £ 32,49 , een besparing van 28 procent die hem serieus indrukwekkend maakt op het gebied van waarde.

