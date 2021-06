Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is hier en brengt allerlei geweldige kortingen en besparingen met zich mee, waaronder een geweldige deal op een van de beste nieuwe pc-headsets die we onlangs hebben geprobeerd.

Roccats Elo 7.1 Air heeft een flinke korting van 41%, tot slechts £ 52,99 - een geweldige prijs voor een uiterst capabele headset die je ook zal bevrijden van de tirannie van bedrade audio.

Het is echt comfortabel om te dragen en heeft een aantal hippe lichteffecten als je iets wilt dat bij je esthetiek past, wat geweldig is voor aspirant-streamers.

Plus, zoals de naam al doet vermoeden, is de geluidskwaliteit briljant met 7.1 surround om je echt onder te dompelen in elke virtuele omgeving die je verkent of waarin je vecht.

En hoewel het draadloos is, hoeft u zich geen zorgen te maken over de levensduur van de batterij - het heeft een batterijlevensduur van 24 uur om ervoor te zorgen dat u zelfs de langste denkbare sessies kunt doorstaan zonder dat u de batterij hoeft op te laden.

