Nura biedt zijn gepersonaliseerde geluidskoptelefoon aan voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoofdtelefoons worden normaal gesproken niet geleverd met een ingebouwde aangepaste ervaring. Het beste dat u normaal gesproken krijgt, zijn oorstukjes van verschillende grootte of een verstelbare hoofdband. Maar Nura gaat nog een stap verder. In combinatie met zijn app speelt de koptelefoon geluiden in je oren en neemt de geluiden op die naar hen worden teruggekaatst. Hieruit wordt een gepersonaliseerd geluidsprofiel ontwikkeld dat vervolgens de geluiden die je achteraf hoort op maat maakt. Ieders gehoorgang is anders, dus dit is een vrij unieke kijk op geluidskwaliteit.

Nura biedt twee verschillende hoofdtelefoonstijlen: een in-ear genaamd Nuroloop en een over-ear genaamd Nuraphone. Beide zijn te koop tijdens Prime Day, de Nuraloop kost £ 89,40 / $ 89,40 USD / $ 119,40 AUD / € 101,40 na 40% korting en de Nuraphones kosten £ 244,30 / $ 279,30 USD / $ 349,30 AUD / € 279,30 met 30% korting .

squirrel_widget_144348

De Nuraphone-koptelefoon is geen doorsnee over-ear-koptelefoon, ook niet buiten de unieke gepersonaliseerde geluidsfunctie. Deze koptelefoon is zowel in-ear als over-ear tegelijk. Nura heeft ze op deze manier gemaakt voor een volledig meeslepend geluid en ervaring. Het is waarschijnlijk niet voor iedereen, maar sommigen zullen er ongetwijfeld dol op zijn.

Er is actieve ruisonderdrukking, die verder kan worden aangepast aan uw omgeving. U kunt de sociale modus inschakelen, zodat u uw omgeving kunt horen terwijl u tegelijkertijd naar muziek luistert. Nu, waarom je niet gewoon de koptelefoon zou verwijderen of actieve ruisonderdrukking zou uitschakelen, is aan jou. Maar er is sowieso een optie.

In plaats van fysieke knoppen zijn er Touch Buttons waarmee je nummers kunt overslaan, het volume kunt wijzigen en oproepen kunt beantwoorden. De batterijduur van 20 uur zorgt ervoor dat je de hele dag kunt luisteren.

Voor Prime Day biedt Nura de Nuraphones aan met 30% korting. Bekijk hier de deal.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

squirrel_widget_264007

In tegenstelling tot de Nuraphones is de Nuraloop-koptelefoon puur in-ear, waardoor het simpel blijft. Ook, in tegenstelling tot veel van de draadloze opties die er zijn, behouden deze nog steeds een draad tussen de oortjes. Hierdoor kunnen ze zowel draadloos als bedraad zijn. Het is geweldig als je batterij leeg is na de geclaimde 16 uur, maar het is goed als je ze als monitor wilt gebruiken bij het afspelen van muziek. Het is een sterke claim over de kwaliteit van het geluid als je ze voor dit doel wilt gebruiken.

Net als bij de Nuraphones hebben de Nuraloops ook actieve ruisonderdrukking en aanraakbedieningen voor het volume, tracks en bellen. Ze zijn zweetbestendig, dus ook een goede koptelefoon voor een actieve levensstijl.

Nura biedt de Nuraloop koptelefoon ook aan met een gezonde korting van 40%. Dus ga hierheen voor de deal.

Geschreven door Claudio Rebuzzi.