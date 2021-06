Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaybirds Vista-oordopjes waren een absolute favoriet van ons toen ze werden gelanceerd, en ze bleven daarna nog lang in die positie genesteld.

Nu is er een nieuwe versie in het wild, de niet verwonderlijk genaamde Vista 2, en het lijkt op tal van manieren een verbetering ten opzichte van het origineel.

Om te beginnen is de headline-toevoeging actieve ruisonderdrukking (ANC), een primeur voor Jaybird. Het noemt de functie SurroundSense, omdat het eigenlijk zowel de optie van ANC als versterkt omgevingsgeluid is, afhankelijk van je scenario, wat geweldig is voor verschillende soorten trainingen.

Dat ruisbeheer wordt ook geholpen door de nieuwe stoffen hoes aan de buitenkant van de oordopjes, die een hoop windgeruis blokkeert, terwijl twee microfoons op elke knop zouden moeten helpen bij de gesprekskwaliteit en bij het annuleren.

Beide oordopjes hebben een IP68-classificatie, voor enorm indrukwekkende zweet-, water-, plet- en valbestendigheid, zoals voorheen, maar nu is de behuizing zelf ook IP54 weerbestendig, dus hij is ook een beetje sterker geworden.

De batterijduur van 8 uur gaat tot 24, inclusief de extra lading van de case (de case laadt ook draadloos op), en vijf minuten opladen geeft je nog een uur afspeeltijd.

Al met al ziet het eruit als een heel mooie upgrade van de laatste versie, en we zijn al bezig om het op te stapelen voor een volledige beoordeling, dus houd ons in de gaten om ons oordeel te horen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.