Grado upgradet zijn assortiment open koptelefoons met de Prestige X-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Grado heeft het nieuwste in zijn assortiment hoofdtelefoons uit de Prestige-serie geïntroduceerd: de Prestige X-serie.

De SR60x, SR80x, SR125x, SR225x en SR325x zijn voorzien van verbeterde luidsprekers, een geavanceerd kabelontwerp en een comfortabelere hoofdband om luistermoeheid te verminderen - hoewel het eruit ziet en aanvoelt als leer, is het eigenlijk synthetisch (hoewel de SR325x nog steeds een leren hoofdband gebruikt). Ze zijn verkrijgbaar tegen prijzen variërend van $ 99 tot $ 295 in de VS en £ 110 tot £ 330 in het VK.

Grado is een fabrikant van unieke koptelefoons in het hoofdkantoor in New York. Het familiebedrijf is nu onder de derde generatie en de Prestige-serie was de eerste hoofdtelefoon die drie decennia geleden door John Grado werd ontworpen. De hoofdtelefoon uit de Prestige-serie zelf is nu gebaseerd op een ontwerp van de vierde generatie. Het vlaggenschip SR325x behoudt zijn metalen behuizing.

De luidspreker uit de X-serie is nu voorzien van nieuwe magnetische circuits, herzien voor verbeterde efficiëntie. Er zijn ook ontwerpverbeteringen aangebracht aan de spreekspoel en het diafragma om vervorming verder te verminderen, vooral met het oog op draagbaar gebruik met een breed scala aan bronnen en apparaten.

Een nieuw kabelontwerp omvat supergegloeide koperdraad om ook de zuiverheid van het geluid te verbeteren.

"De Prestige-serie betekent de wereld voor ons gezin", zegt Jonathan Grado. "Het is de eerste serie die we ooit hebben uitgebracht en bevat niet alleen onze allereerste hoofdtelefoon (SR80), maar ook ons eerste metalen paar (SR325).

"Ons doel was om de efficiëntie van onze chauffeurs te verhogen en niet alleen de zuiverheid van de originele opname en het middenbereik waar we bekend om staan te behouden, maar ook te verbeteren. Zonder de Prestige-serie zouden we hier niet zijn."

Geschreven door Dan Grabham.