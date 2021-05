Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wyze heeft een nieuw paar draadloze oordopjes aangekondigd met actieve ruisonderdrukking en een Qi draadloos oplaadetui, en het beste is dat ze super goedkoop zijn. Geprijsd op slechts $ 60 in de VS, worden ze de Wyze Buds Pro genoemd .

Wyze is een maker van uiterst betaalbare slimme lampen, smartwatches en videodeurbellen. Nu maakt het ANC-oordopjes met draadloze oplaadmogelijkheden. Andere kenmerken van de nieuwe oordopjes zijn zweetbestendigheid, een transparantiemodus en windruisonderdrukking. Wyze Buds Pro hebben ook ingebouwde Alexa.

Ter referentie: Ankers SoundCore Liberty Air 2 Pro van $ 99 wordt geleverd met ANC, net als Amazons tweede generatie Echo Buds, die meer dan $ 100 + prijsklasse kosten. Amazon rekent ook $ 20 extra voor een draadloze oplaadcassette voor de Echo Buds, terwijl Wyze ze wel bevat. Tel alles op en Wyze Buds Pro is een echt koopje voor audiofielen die op zoek zijn naar betaalbare oordopjes. Je zou er vier sets van kunnen kopen voor de prijs van Apples AirPods Pro.

Pocket-lint moet ze natuurlijk nog testen om te zien of het ANC echt werkt en of de oordopjes zelfs goed klinken of comfortabel zijn om te dragen. Voor degenen onder u die niet kunnen wachten om ze te proberen, Wyze Buds Pro zijn nu beschikbaar voor pre-order. Wyze zei dat ze in juli 2021 zullen beginnen met verzenden.

Merk op dat er nog geen standaard Wyze Buds beschikbaar zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.