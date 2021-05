Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Limited edition-producten zijn er in twee kampen: ingetogen, maar toch onderscheidend, of gedurfd en flitsend. De Urbanista Miami Crystal Edition-koptelefoon bevindt zich zonder twijfel in het tweede kamp.

Urbanista noemt hun producten naar steden die hen inspireren. Dus om Miami goed te vieren, besloot Urbanista dat zijn ingetogen Miami-koptelefoon wat meer flitser nodig had, een beetje meer sprankeling. Ze hielden zich niet in op die afdeling. Kristallen worden niet veel sprankelender dan Swarovski, en het is ook een geweldige naamval, die de aantrekkingskracht van de limited edition-hoofdtelefoon verdubbelt.

De basis voor de limited edition Miami-koptelefoon blijft hetzelfde. Je krijgt een solide 50 plus uur afspeeltijd en actieve ruisonderdrukking. Ze zijn compatibel met zowel iOS als Android, en u kunt Google Assistant of Siri laten meespelen voor uw behoeften.

Bluetooth 5 en USB type-C opladen verbinden je met stroom en geluiden, en er is die omgevingsgeluidsmodus om te helpen horen wat er om je heen gebeurt terwijl je nog steeds geniet van je jam.

Maar laten we de Swarovski-kristallen niet vergeten. De limited-edition hoofdtelefoons zijn verkrijgbaar in zwart of wit, en gezien het aantal kristallen dat ze sieren, is het eigenlijk niet zo kitscherig of plakkerig als je zou verwachten. Je zou een behoorlijke prijsstijging moeten verwachten, en je krijgt er een.

Met £ 300 / $ 300 / € 300 verdubbelt de Urbanista Miami Crystal Edition-hoofdtelefoon de prijs van het standaardmodel. Maar u betaalt voor exclusiviteit en flits.

Geschreven door Claudio Rebuzzi.