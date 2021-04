De nieuwe H3-headset van EPOS belooft geweldige audio voor een fatsoenlijke prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EPOS is een interessante plaats voor zichzelf gaan veroveren op de markt voor gamingheadsets nadat het een beetje doorbrak van zijn moedermerk Sennheiser - het produceert solide headsets tegen goede prijzen.

Na onlangs enkele van de eerste echte draadloze gaming-oordopjes te hebben aangeboden, in de vorm van de GTW 270 Hybrid , en we hebben ze met veel plezier gebruikt, dus de nieuwe H3-headset is zeker een verleidelijk idee.

De headset is bedraad, wat betekent dat hij werkt met alles met een koptelefoonaansluiting - handig voor mensen met meer dan één console om te overwegen. Het is middelgroot en moet comfortabel zijn om te dragen, wat wordt ondersteund door andere EPOS-headsets die we hebben uitgeprobeerd.

Er is een zwarte of witte kleur om uit te kiezen, afhankelijk van uw smaak, en de microfoonarm kan naar achteren klappen om hem te dempen wanneer u hem niet nodig hebt. Er is ook een volumeknop geïntegreerd in een van de oorschelpen, zoals bij de andere hoofdtelefoons van EPOS.

Omdat het rechtstreeks op het middenbereik is gericht, is er hier geen ruisonderdrukking, ondanks het belang van die functie, iets dat EPOS eerder dit jaar in een interview benadrukte.

De H3 kost $ 119 of £ 109 en is vanaf nu verkrijgbaar, en het moet gezegd worden dat de witte kleurencombinatie er bijzonder mooi uitziet met de esthetiek van een PS5. We zullen er binnenkort een in handen krijgen om het uit te proberen.

squirrel_widget_4537204

Beste Bluetooth-hoofdtelefoon 2021 beoordeeld: Top on-ear of over-ear draadloze hoofdtelefoons Door Mike Lowe · 20 April 2021

Geschreven door Max Freeman-Mills.