(Pocket-lint) - Als het gaat om oplaadaccessoires, wennen we grotendeels aan het feit dat bedrijven eindelijk aan boord van de USB-C-bandwagon springen en tevreden zijn met zichzelf over dat niveau van vooruitgang.

Er zijn echter andere manieren om te innoveren, en Urbanista beweert een indrukwekkende sprong voorwaarts te hebben gemaakt met zijn nieuwe hoofdtelefoon in Los Angeles. Ze werken op zonne-energie en halen energie uit omgevingslicht, zodat u helemaal niet hoeft op te laden.

Een zonnepaneel dat in de hoofdband van de Los Angeles is ingebouwd, kan ze opladen terwijl u ze gebruikt of terwijl ze zijn uitgeschakeld, door omgevingslicht - waarbij de oplaadsnelheid varieert afhankelijk van de lichtkwaliteit. Buiten, in de zon, zou je drie uur luisterplezier kunnen krijgen van een uur in de zon, terwijl een bewolkte dag dat terugbrengt tot twee uur gewonnen, en een binnenkamer die kunstmatig verlicht is, krijgt maar één uur.

Dat zonnepaneel is gemaakt door Exeger (wiens oprichter we vorig jaar op de Pocket-lint Podcast hebben geïnterviewd), en heet formeler Powerfoyle.

Met een batterijduur van 50 uur en de optie om traditioneel op te laden indien nodig, zou dit een mate van veelzijdigheid moeten bieden die echt welkom is, en het is niet verwonderlijk dat Urbanista de speeltijd als "vrijwel oneindig" bestempelt als het weer goed is.

De hoofdtelefoon is ook voorzien van actieve ruisonderdrukking voor betere isolatie terwijl u luistert, en detectie op het oor om het afspelen van muziek te stoppen wanneer u deze verwijdert.

Dit kan herinneringen oproepen aan het JBL Reflect Eternal- project, dat in feite dezelfde Powerfoyle-technologie gebruikte om een vergelijkbaar voorstel te bieden. Die hebben het echter nooit op de markt gehaald, en JBL ging zelfs zo ver om degenen die hun inzet voor crowdfunding hebben gedaan, terug te betalen.

De Urbanista Los Angeles mist op dit moment ook een precieze releasedatum, met pre-orders die binnenkort live gaan, maar we hebben er wel een prijs voor - £ 169 of $ 199.

Geschreven door Max Freeman-Mills.