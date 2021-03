Krijg beter geluid van USB-C naar bedrade hoofdtelefoons met Astell & Kerns AK Dual DAC-kabel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De AK USB-C Dual DAC-kabel van Astell & Kern is een belangrijk randapparaat als u een bedrade hoofdtelefoon gebruikt met een USB-C- laptop of Android-telefoon of -tablet. Zowel Apple Macs als Windows 10-pcs worden ondersteund.

Het Koreaanse bedrijf staat bekend om zijn audioproducten met hoge resolutie en dit 50 mm lange apparaat dient om de geluidskwaliteit van dergelijke apparaten aanzienlijk te verbeteren, terwijl het ook zeer draagbaar is.

De kabel voert de audio door twee Cirrus Logic CS43198 MasterHIFi digitaal-naar-analoog converters (DACs) die signalen met hoge resolutie tot 32bit / 384 kHz ondersteunen en uitgangen via de traditionele 3,5 mm-connector. Op maat gemaakte condensatoren zorgen ervoor dat er geen stroomfluctuaties zijn voor een stabiele audio-uitvoer. Er wordt ook een op maat gemaakte vieraderige kabel gebruikt.

Het apparaat is ondergebracht in een hoogwaardige behuizing van zinklegering die het ontwerp van de andere uitrusting van Astell & Kern weerspiegelt. De AK USB-C Dual DAC-kabel kost $ 149 / £ 109 en zal in april in de verkoop gaan.

De kabel is momenteel niet compatibel met Apples iDevices, hoewel hij wel compatibel is met de Mac, zoals we hierboven al zeiden. Astell & Kern zegt dat dit komt door de stroom die nodig is om de dubbele DAC-kabel te ondersteunen - Apple-apparaten bieden momenteel niet genoeg, vermoedelijk softwarematig beperkt voor betrouwbare prestaties.

Natuurlijk, terwijl iPhones geen USB-C hebben, doen de recente generatie iPad Pros en de nieuwste iPad Air dat wel.

Geschreven door Dan Grabham.